Stühlingen Viel Lob: Musikverein Echo zieht positive Bilanz

Musikverein „Echo“ zieht positive Bilanz und blickt auf viele gelungene Auftritte zurück.

Bettmaringen – Ein dickes Lob gab es bei der Hauptversammlung des Musikvereins „Echo“ Bettmaringen von Seiten der Dirigentin. Was es bedeutet, dass diese Lobesworte so groß ausgefallen sind, das zeigte der Protokollbericht von Larissa Götz, denn die Musiker waren recht gefordert.

Wie auch Vorsitzende Gudrun Heer feststellte, "wir waren in diesem Jahr recht aktiv, fünf große Veranstaltungen konnten positiv durchgeführt werden und es ist nicht ganz selbstverständlich, dass man solche Aktionen durchführen kann."

Der gut besuchte Dämmerschoppen, verschiedene Frühschoppenkonzerte, die Teilnahme am Bezirksmusikfest in Blumegg, einen Auftritt in der evangelischen Kirche in Schaffhausen mit der musikalischen Umrahmung des Gottesdienstes und auch das erfolgreiche Jahreskonzert unter dem Titel „Oscars-Night“ sind nur einige der Höhepunkte im vergangenen Vereinsjahr.

Dazu kommen noch unzählige Proben, die einen sehr guten Probendurchschnitt aufweisen. Bei 55 Gesamtproben konnte ein Durchschnitt von 78,2 Prozent erzielt werden und nicht ganz ohne Stolz konnte Vorsitzende Gudrun Heer Silke Girahn, Wolfgang Albrecht, Ursula Schäfer und Irmgard Götz auszeichnen. Dirigentin Elisabeth Regensburg fasste in ihrem Bericht die Probenarbeit in die Worte wie "ihr seid einzigartig, das harmonische Miteinander von Jung und Alt ist sprichwörtlich, ein Kompliment an die Lernbereitschaft und Disziplin, es ist schön bei Euch". Bei den Neuwahlen gab es einige Änderungen, doch die bisherige Vorsitzende Gudrun Heer wurde einstimmig wieder gewählt.

Der bisherige Stellvertreter Thorsten Preiser stellte sein Amt zur Verfügung und als neuer Stellvertrer wurde Stefan Heer gewählt. Kassierer Raimund Boll hatte bereits bei der Wahl vor zwei Jahren angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen, doch konnte in der Zwischenzeit kein Ersatz gefunden werden. Bei dieser Wahl erklärte sich Boll jedoch bereit, für ein Jahr nochmals die Kassenführung zu übernehmen, dann jedoch wolle er nach 36 Jahren sein Amt endgültig niederlegen. Auch der Posten des Schriftführers stand zur Wahl und neu wurde Vanessa Lüber gewählt. Protokollführerin Larissa Götz wurde wiedergewählt und als Beisitzer sind Sascha Boll, Ralf Kaiser und Benjamin Kech neu gewählt. Ortvorsteher Gerhard Boll, der die Wahl leitete, bedankte sich bei den Musikern für ihr Engagement bei den weltlichen und kirchlichen Auftritten des Vereins.

Beim Seniorennachmittag am 2. April werden die Musiker wieder zur Unterhaltung aufspielen, am 14. Und 16. Juli sind sie beim Rastplatzfest dabei und am 14. Oktober beim Oktoberfest in Stühlingen. Im November steht ein Doppelkonzert an, der Termin steht noch nicht genau fest. Auch ein Kirchenkonzert wird in Betracht gezogen.