Stühlingen Versteckt in den engen Gassen: Alt-katholische Stadtkirche in Stühlingen ist ältestes Gotteshaus der Stadt

Versteckt in den engen Gassen: Alt-katholische Stadtkirche in Stühlingen ist ältestes Gotteshaus der Stadt

Das Gebäude wurde in seiner heutigen Form 1667 erbaut. Im Innern kontrastiert ein prächtiger Altar mit den sonst eher rustikalen Holzbänken. Gottesdienste werden darin aber heute noch regelmäßig abgehalten

Fast gewinnt man den Eindruck, dass die Stühlinger Stadtkirche der Alt-Katholiken sich in der engen historischen Altstadt versteckt. Dabei ist dieses Kirchlein nicht nur das älteste Stühlinger Gotteshaus, es diente auch über Jahrzehnte hinweg als katholische Stadtkirche. Die Altstadt war damals der geschäftige Stühlinger Mittelpunkt, der sich längst in die Unterstadt verlagert hat. Erst vor rund 80 Jahren wurde die Kapelle Domizil der Alt-Katholiken.

Seelsorgerisch betreut werden die Stühlinger Alt-Katholiken von der Pfarrei Blumberg/Kommingen aus. Altkatholiken gibt es in Stühlingen und Schwaningen seit 1872. Sie haben allerdings schon wesentlich bessere Zeiten erlebt. Die Anzahl der ursprünglich 300 Mitglieder lässt sich inzwischen an zwei Händen abzählen. Umso erstaunlicher ist, dass in dem Kirchlein bis heute regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden. Patrozinium ist „Sebastiani" am 20. Januar. Kirchenpatron ist der Heilige Sebastian der auch als Stadtheiliger gilt.

1667 wurde die Kirche, so wie sie heute da steht, erbaut. In der von Jakob Limberger verfassten Chronik steht unter anderem: „Ob schon früher auf dem Platz eine Kirche stand, ist nicht mehr nachzuweisen. Wenn dies der Fall gewesen sein sollte, wäre sie sicher im Schweizer Krieg 1499 auch niedergebrannt worden. Denn in einer Villinger Chronik heißt es: [...] aber sie verbrannten das Schloss und das Staettlin (heute Altstadt) zu butzen und styll!“

Was die Altvorderen sich dachten, als sie diese Kirche bauten, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Total eingezwängt in die eng bebaute Altstadt, entdecken Ortsfremde das Kirchlein nicht auf den ersten Blick. Fast sieht es aus, als wolle sich das Gebäude verstecken. Dabei hätte es viel zu erzählen. Denn zur Reformationszeit beispielsweise war die Stühlinger Bürgerschaft arg zerstritten.

Das Kirchlein stellt sich von außen sehr schlicht dar. Allerdings mit charmanten Details, wie etwa der hölzerne Rundbogentür, den bunten Glasfenstern und der vergoldeten Kugel auf der Turmspitze. Direkt an die Außenwand angebaut befindet sich ein Brunnen, der bis heute funktioniert. Im Innern des Gotteshauses setzt ein prachtvoller Altar den Kontrast zu rustikaler Bestuhlung und Boden. Anhand von Votivbildern wird die Heilige Anna und der Heilige Nepomuk verehrt. Ein Torso, der den gefolterten Sebastian darstellt, ist als Holzskulpur vorhanden. Das angrenzende Wohnhaus ist heute in Privatbesitz, war früher aber das Kaplaneihaus. Und bis vor einigen Jahren gehörte zum Ensemble das Pfarrhaus, das nun nicht mehr zum Besitz der alt-katholischen Gemeinde zählt.



Über die altkatholische Kirche in Stühlingen

1870 wurde beim 1. Vatikanischen Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes proklamiert. Es entstand eine starke Bewegung die dieses Dogma nicht anerkannte. 1872 wurde in Stühlingen ein Badischer Katholikenverein gegründet, dessen Statuten damals 41 Stühlinger unterzeichneten. Ende 1873 waren ein Viertel der Stühlinger Bürger Anhänger der altkatholischen Kirche. Die Klosterkirche und die dazu gehörenden Pfründe wurde ihnen 1874 vom Innenministerium Karlsruhe zugewiesen.