Verletzte bei Kollision

Eine Verletzte und mindestens 8000 Euro Blechschaden sind die Bilanz einer Pkw-Kollision, die sich am Dienstagmorgen in Bettmaringen ereignet hat.

Zu dem Unfall kam es gegen 6.45 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße in die L 169. Laut Polizei hatte ein 39 Jahre alter Peugeot-Fahrer von Bettmaringen kommend in Richtung Stühlingen auf die Landstraße einbiegen wollen. Hierbei soll er die Vorfahrt eines 37 Jahre alten BMW-Fahrers missachtet haben. Die Beifahrerin im Peugeot wurde bei der Kollision verletzt und wurde vom DRK ins Stühlinger Krankenhaus eingeliefert.