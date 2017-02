Stühlingen Veränderungen kommen auf die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen zu

Pfarrer Olaf Winter und Pfarrer Fabian Schneider verlassen noch in diesem Jahr die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen. Die Stellenausschreibung folgt demnächst.

Stühlingen (sbe) Pfarrer Olaf Winter teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass Pfarrer Fabian Schneider für den Dienst ab 26. März bis auf Weiteres vom Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg zum Pfarradministrator der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen in Vertretung bestellt wurde. Der Grund: Pfarrer Olaf Winter verlässt bereits im März seinen bisherigen Wirkungsort und übernimmt die Pfarrei in Schliengen im Markgräfler Land.

Die Neubesetzung der Stelle des Leitenden Pfarrers für die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen wird in die nächsten Stellenausschreibung der Erzdiözese Freiburg aufgenommen. Vermutlich werde dies Mitte oder Ende Februar sein, erklärt Winter. Die Neubesetzung ist bis zum Schuljahresbeginn 2017 geplant. Pfarrer Fabian Schneider wird den Großteil der Arbeit in den Pfarreien Stühlingens alleine übernehmen.

Pfarrer im Ruhestand Bernd Zimmermann werde so wie bisher eine Messe an den Wochenenden übernehmen und vielleicht gelegentlich auch anderweitig aushelfen. Pfarrer im Ruhestand Hans Jürgen Allgaier wird in Eggingen die Messen feiern und Beerdigungen übernehmen. Aber auch Pfarrer Schneider werde in Eggingen in gewissen Abständen die Sonntagsmesse übernehmen. Dort ist er auch für Taufen, Erstkommunion und kirchliche Veranstaltungen zuständig.

"Eine Chance für einen Neuanfang"

Nicht nur Pfarrer Olaf Winter, auch sein Kollege Pfarrer Fabian Schneider wird Stühlingen verlassen. Im Interview spricht er über dieses Thema.

Herr Schneider, ist es nicht heftig, wenn gleich zwei Seelsorger denselben Wirkungskreis verlassen?

Ich finde, es soll eine Chance für einen Neuanfang geben, das heißt mit einem neuen Seelsorgeteam.

Können die Seelsorger vor Ort dies selbst entscheiden?

Ich habe die Personalabteilung des erzbischöflichen Ordinariats Freiburg gebeten, zeitgleich mit Pfarrer Winter auch meine Stelle als Kooperator auszuschreiben.

Haben Sie sich in Stühlingen wohlgefühlt?

Seit 2011 habe ich mit Pfarrer Winter gut zusammengearbeitet. Wohlgefühlt hab ich mich in den Bereichen, die mir anvertraut wurden. Beispielsweise in der Vorbereitung der Erstkommunionkinder, oder bei den Feiern der sogenannten Kasualien, wie Taufe oder Trauungen. Wichtig war und ist mir auch immer die würdige Verabschiedung von Verstorbenen. Dies lag und liegt mir besonders am Herzen.

Wissen Sie schon, wo ihr zukünftiges Einsatzgebiet sein wird?

Das steht noch in den Sternen. Es ist nun allerdings so, dass ich noch bis Sommer, möglicherweise auch bis zum Herbst 2017, die Pfarradministration der Seelsorgeeinheit übernehme. So lange, bis zwei neue Priester ihren Dienst in Stühlingen aufnehmen. In dieser Zeit werde ich mich selbst nach einer neuen Stelle umschauen, nach Möglichkeit nach einer Pfarrstelle.

Kooperator Pfarrer Fabian Schneider (45) ist Schweizer Landsmann und seit 16 Jahren Priester. Seit 2011 ist er in Stühlingen im Einsatz.