Stühlingen VdK Mittleres Wutachtal bestätigt Vorstand

Der Vdk-Ortsverband Mittleres Wu­tachtal hat in seiner Hauptversammlung alle Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt. Neu dabei ist Beisitzerin Hannelore Löffler.

Bettmaringen (avk) In der Hauptversammlung gab keine Veränderungen im Vorstand des VdK-Ortsverbandes Mittleres Wutachtal. Bei den Neuwahlen stellten sich die bisherigen Vorstandsmitglieder wieder für ihre Ämter zur Verfügung. Die Vorsitzende Roswitha Zyska, ihr Stellvertreter Franz Andres, Kassierer Meinrad Grießer und die Frauenbeauftragte Sigrid Eberhard wurden in ihren Ämtern bestätigt. Bei den Beisitzern gab es eine Neuerung, neben Klaus Boll, der in seinem Amt bestätigt wurde, konnte Hannelore Löffler aus Eberfingen neu hinzu gewählt werden.

Der Ortsverband Mittleres Wutachtal besteht aus Mitgliedern aus den Gemeinden Wutöschingen, Eggingen, Stühlingen, Mauchen, Weizen, Bettmaringen und Wangen. In ihrem Rückblick stellte die Vorsitzende Roswitha Zyska fest, dass im vergangenen Jahr einige recht gut besuchte Veranstaltungen ausgerichtet wurden, darunter ein gemeinsamer Ausflug zum Campus-Galli, ein Grillfest und eine Weihnachtsfeier. Einen Bericht über die Kassenlage lieferte Meinrad Grießer der Versammlung. Obwohl der Ortsverband einen neuen Laptop anschaffen musste, konnte Rechner Meinrad Grießer ein Plus in der Kasse vermelden.

Die Entlastung der Vorstands und des Kassierers übernahm die Kreisverbandsvorsitzende Lucia van Kreuningen. Sie überbrachte die Grüße des Kreisverbandes und bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit im Ortsverband. Die Kreisverbandsvorsitzende ermunterte die Mitglieder weiterhin, bei den anstehenden Veranstaltungen mit dabei zu sein und dadurch auch den Ortsverband am Leben zu erhalten. Dass es weitere Veranstaltungen und Ausflüge geben wird, bestätigte die Vorsitzende Roswitha Zyska: Am 4. Juli findet der Jahresausflug zur Insel Mainau statt und am 30. Juli wird das Sommergrillfest auf dem Rastplatz in Bettmaringen ausgerichtet. Für den 3. Dezember ist die Weihnachtsfeier im Gasthaus Kreuz in Weizen geplant.