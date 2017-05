Stühlingen Ungebetene Gäste in Gaststätten

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist in der Nacht zu Freitag in Schwaningen und Weizen in Gaststätten und ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen worden.

Im Fall der Gaststätte in Schwaningen schlugen die Täter eine Fensterscheibe zum Gastraum ein und stiegen dort ins Gebäude ein. Aus dem Lokal wurden ein zweistelliger Bargeldbetrag und eine größere Menge Fleisch gestohlen, so die Polizeiangaben. Die Ermittler vermuten, dass dieser Einbruch mit einem Einbruch in ein Autohaus in Wellendingen und zwei versuchten Einbrüchen in Weizen zusammenhängen. In Weizen wurde versucht, in ein Lebensmittelgeschäft und in eine Gaststätte einzubrechen. Die Täter warfen in beiden Fällen Fenster mit einem Betonpflasterstein ein. Weder in die Gaststätte noch in das Lebensmittelgeschäft konnten die Täter eindringen, vermutlich wurden sie bei der weiteren Tatausführung gestört.