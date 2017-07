Stühlingen Tolle Turniere in Schwaningen

Turniere des Sportvereins sind wieder ein voller Erfolg. Kicker und Volleyballer haben Spaß. Eröffnungsparty mit 250 Besuchern übertrifft alle Erwartungen

Schwaningen (sta) Bestes Sportwetter und ein Überangebot an Mannschaften ließen das Beachvolleyball- und Fußballturnier des Sportvereins Schwaningen zum vollen Erfolg werden.

Schon die Eröffnungsparty mit 250 Gästen übertraf die Erwartungen der Organisatoren. Beide Livebands kamen an und sorgten für beste Stimmung. „Der Aufwand, den wir für die Organisation und Werbung betrieben haben, macht sich nun bezahlt“, freute sich der Vorsitzende Daniel Folts am Tag darauf beim Beachvolleyballturnier. 18 Mannschaften tummelten sich in Campinglaune rund um den Sandplatz. Das Turnier ist bei jungen Leuten aus der Umgebung seit Jahren bekannt und beliebt. „Volleyball ist eine tolle Sportart und zugleich Abwechslung in unserem Fußballalltag, wir kommen immer wieder gerne hierher“, freuten sich viele Teilnehmer. Am Abend siegte das Team „TV-Luftloch2“ aus Stühlingen gegen die Mannschaft Caipirinha. Der Sonderpreis für das beste Trikot ging an die Ex-Fußballerinnen „To good for you“.

Freude herrschte bei Gästen und Spielern über die Teilnahme beider Flüchtlings-Fußballmannschaften „Freunde des Friedens“ aus Bonndorf am Turnier. Sie wurden kräftig vom Spielfeldrand angefeuert. Deren Schiedsrichter Aeman Hababa aus Stühlingen erklärte sich spontan bereit, Schiedsrichter Mike Mayeres zu unterstützen. Am Ende des Turniers sorgte der Spvgg. Faulenfürst mit Torwart André Löffler für einen fulminanten Sieg gegen den „FC Hau Daneben“ aus Blumegg. Platz drei ging an den SV Lausheim.

Neben tollen Preisen für die Bestplatzierten freuten sich die Teilnehmer beider Turniere über Urkunden mit Live-Fotos ihrer Mannschaft. Sowohl die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie Spielleiter Thomas Lang waren erfreut, dass beide Tage ohne gravierende Vorkommnisse erfolgreich zu Ende gingen.