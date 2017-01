Stühlingen Theaterstück begeistert Senioren

Laienspielgruppe des FC Weizen führt das Stück "Gut gehext ist halb gewonnen" in der Ehrenbachhalle auf

Einen lustigen Nachmittag verbrachten die Seniorinnen und Senioren aus Weizen in der Ehrenbachhalle. Eigens für die Senioren hatten die Laienschauspieler des FC Weizen ihr diesjähriges Theaterstück, „Gut gehext ist halb gewonnen“ noch einmal aufgeführt. Manch einer der Senioren hatte vor lauter Lachen Tränen in den Augen. Nicht nur Senioren aus Weizen konnten dieses Theaterstück genießen, auch vom Pflegeheim aus Bonndorf und dem Pflegeheim Brunnenwiesen aus Stühlingen waren jeweils zwölf Personen gekommen. Möglich gemacht hatte dies ebenfalls der FC Weizen, der für einen Shuttle-Bus gesorgt hatte. Ortsvorsteherin Gaby Fischer konnte die Gäste in der vollen Halle begrüßen und dankte den Organisatoren, den Schauspielern, dem Frauenvereins und dem FC Weizen. "Gehext“ hat auch der Weizener Frauenverein und die Gäste kostenlos mit Kaffee und Kuchen sowie belegten Brötchen versorgt.