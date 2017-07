Stühlingen Tennisclub Blau-Weiss landet mit Grümpelturnier Volltreffer

Trotz durchwachsenen Wetters spielten beim Grümpelturnier des Tennisclubs Blau-Weiss 72 Teilnehmer im Modus "jeder gegen jeden". Sieger wurden Michael Krajewski und Fabian Spitz.

Mit der Einladung zum offenen Tennis-Grümpelturnier landete der Stühlinger Tennisclub "Blau-Weiss" erneut einen Volltreffer. Nach 72 Anmeldungen, doppelt so vielen wie im Vorjahr, konnten keine weiteren Teilnehmer angenommen werden.

Die Spieler kamen aus allen Ortsteilen und einige sogar von weiter her. Die Clubmitglieder selber verzichteten zugunsten der großen Nachfrage auf's Mitmachen. Das wäre auch ein bisschen unfair gewesen, den die meisten Laienspieler hatten noch nie ein Rackett in den Händen. Die Turnierleitung hatte Frank Geng der viel Organisatorisches zu tun hatte aber jederzeit alles im Griff hatte. Zwar zogen einige Gewitterwolken auf, doch Petrus hatte ein Einsehen, und so konnte der Zeitplan, wenn auch unter feuchten Bedingungen, eingehalten werden.

Angesichts der großen Beteiligung konnten die Finalspiele und das Endspiel erst zu vorgerückter Stunde und nervigem Nieselregen ausgetragen werden. Gespielt wurde im Modus "jeder gegen jeden". So kamen oft lustige Kombinationen zustande.

Zum Schluss stellten sich Michael Krajewski und Fabian Spitz als Gewinner heraus. Der Tag klang mit einem ausgesprochen fröhlichen Nachfest aus. Im Gespräch anderntags zeigte sich der Vorsitzende Andreas Apruzzese ausgesprochen zufrieden – nicht nur wegen der sportlichen Leistungen, sondern auch, weil alles perfekt geklappt hatte.