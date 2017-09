Stühlingen Stühlinger dürfen am 24. September doppelt wählen

Am 24. September fallen in Stühlingen die Bundestags- mit der Bürgermeisterwahl zusammen. Vier Kandidaten bewerben sich an diesem Tag als Rathauschef. Das Prozedere ist mit einem großen logistischen und administrativen Aufwand verbunden.

Vier Bewerber möchten am 24. September den Chefsessel im Rathaus erklimmen. Vier Bewerber, so viele wie noch nie innerhalb der Stühlinger Nachkriegsgeschichte. Nicht zuletzt deshalb wird es spannend. Wobei sich die Wähler dieses Mal besonders gedulden müssen. Denn bekanntlich findet am selben Tag, 24. September, auch die Bundestagswahl statt. Und laut Vorschrift müssen diese Wahlzettel zuallererst ausgewertet werden.

Mit der Bekanntgabe des Bürgermeisterwahlergebnisses rechnet Bürgermeisterin Schäfer, Vorsitzende des Wahlausschusses, deshalb gegen 20 Uhr. Das Ergebnis wird übrigens im Foyer der Realschule bekannt gegeben. Dort sind die räumlichen Gegebenheiten nicht so beengt wie im Rathaus. Wenn einer der vier Kandidaten im ersten Wahlgang die 50-Prozent-Hürde schafft ist die Wahl gelaufen. Andernfalls wird die Wahl zwei Wochen später wiederholt.

In allen zehn Ortsteilen gibt es Wahllokale und einen Wahlausschuss. Damit Schichtdienst möglich ist, sind in den Ortsteilen entsprechend viele Personen zum Wahldienst berufen. Das sind, Ortsvorsteher mitgerechnet, um die 86 Ehrenamtliche. Intern versuchen alle Ortsteile, als erste ihr Ergebnis präsentieren zu können. Die Ortsvorsteher bringen ihre Wahlzettel höchst persönlich ins Stühlinger Rathaus. Wie man sieht, bei einem Wahltag – speziell, wenn, wie am 24. September, zwei wichtige Wahltermine zusammenfallen – steht ein erheblicher logistischer und administrativer Aufwand an. Keine Gemeinde wünscht sich eine Wahlpanne, die das ganze Prozedere erneut erforderlich machen würde. Und jeder Bürger hat das Recht, die Auszählung der Stimmzettel zu beobachten.

Bürgermeister