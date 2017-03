Stühlingen Stühlinger Tennisclub Blau-Weiß plant Flutlichtanlage

Damit vorallem jüngere Mitglieder, die oft später aus der Schule kommen, auch zu später Stunde Spaß am Netz haben, will der Verein sich eine Flutlichtanlage für 12 300 Euro anschaffen. Der Verein übernimmt 7500 Euro aus eigener Tasche.

Stühlingen – Für die Anschaffung einer Flutlichtanlage im Wert von etwa 12 300 Euro sprachen sich die Mitglieder des Tennisclubs Blau-Weiß Stühlingen in der Hauptversammlung aus. Der Bau soll 2018 erfolgen.

Der Tennisclub Blau-Weiß Stühlingen kann durch seine breitgefächerte Mitgliederwerbung eine steigende Anzahl von Trainingsgruppen feststellen. Dies berichtete der Vorsitzende Andy Apruzzese in der jüngsten Hauptversammlung: „Da aber in der heutigen Zeit auch die Kinder und Jugendlichen erst spät von der Schule nach Hause kommen und den Erwachsenen auch nur abends das Spielen möglich ist, können wir abends nicht mehr gewährleisten, allen Mitgliedern Plätze zur Verfügung zu stellen.“

Der Vorstand hat sich beraten und zwei mögliche Lösungen gefunden. Eine Erweiterung der Anlage um einen vierten Tennisplatz würde etwa 32 000 Euro kosten, dafür müsste ein Kredit aufgenommen werden. Die günstigere Lösung ist der Bau einer Flutlichtanlage. Mit einem Masten können die Plätze eins und zwei von vier Strahlern mit 200 Lux beleuchtet werden.

Der Vorstand ist für diese Lösung, da die veranschlagten Kosten von 15 000 Euro aus der Vereinskasse bezahlt werden könnten. Der Bau ist für das Jahr 2018 vorgesehen. In der Hauptversammlung wurde über die bisherigen Schritte informiert. Dem Vorsitzenden Andy Apruzzese und dem Vorstand war es wichtig, die Mitglieder in die Entscheidung mit einzubeziehen. Die ursprünglich angesetzten Kosten liegen bei 12 300 Euro und setzen sich aus Flutlichtmast, Fundament, Kran oder Hubsteiger, Elektrik-Material, Bauantrag, Baugenehmigung und einem Puffer für Unvorhersehbarem zusammen.

Zuschüsse und Spenden haben der Badische Sportbund mit 3000 Euro und die Stadt Stühlingen mit eintausend Euro bereits zugesagt. Erfreulicherweise bedachten die Narrenbaumsteller 16 Zäche den Tennisclub mit einer Spende von 777,77 Euro. So kommen nach der aktuellen Aufstellung etwa 7500 Euro an Kosten auf den Verein zu, wie Patrick Leingruber informierte. Platzwart Steffen Heinicke bot an, den Bau in Eigenleistung kostenlos zu erstellen. Darüber freute sich der Vorsitzende. Eine Abstimmung ergab eine komplette Befürwortung der Mitglieder für den Bau der Flutlichtanlage.