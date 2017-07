Stühlingen Stühlinger Schüler zeigen bei Projekttagen vielfältig Talent

Die diesjährigen Projekttage an der Realschule boten wieder für jeden Geschmack etwas an. Das facettenreiche Angebot reichte von "Kochen und Backen für Jungs" bis zum aktiven Engagement für den Umweltschutz.

„Schule einmal anders“ – unter diesem Motto standen drei Tage, an denen Schülern die Gelegenheit geboten wurde, sich in ein Projekt ihrer Wahl einzubringen.

Sportlich Interessierte kamen auf ihre Kosten in der Halle beim „Trendsport“, beim Erlernen von Selbstverteidigung, sowie auf der Oberen Alp, wo der deutsche Golfverband einen Trainer bereit gestellt hatte. Tanzbegeisterte trafen sich beim Projekt „Just dance“ und Kids, die noch nicht schwimmen konnten, machten im Schwimmbad große Fortschritte.

Kreativität war gefragt beim Herstellen von Kunst mit Mosaik, beim Projekt „Mode im Wandel der Zeit“ und im Computerraum, wo es um digitale Bildbearbeitung ging. Gaumenfreuden versprach das Projekt „Kochen und Backen für Jungs“, wo Leckeres für die großen Pausen fabriziert wurde. Ein wahrer Augen- und Gaumenschmaus waren die Ergebnisse der Schokoholic-Gruppe, deren Pralinen aussahen und schmeckten wie vom Konditor. In zwei Klassenzimmern konnte man Kids treffen, die mit wahrer Hingabe ihre geistigen Kräfte bei Skat und Cego maßen.

Zwei Gruppen hatten sich soziales Engagement außerhalb der Schule auf ihre Fahnen geschrieben. Unter dem Motto „Ich werde Umweltschützer“ recherchierte man über die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll, bastelte Anschauungsmaterial und informierte in Waldshut und Stühlingen Passanten über die drohenden Gefahren. Die zweite Gruppe hatte sich ebenfalls dem Thema Umweltschutz verschrieben. Die Schüler wanderten in die Wutachschlucht und entfernten dort mit hohem körperlichem Einsatz das gefährliche japanische Springkraut. Dass Pferde nicht nur Freizeitspaß bieten sondern harte Arbeit erfordern, erlebte eine Gruppe, die auf einem Pferdehof alles Wissenswerte über die Pflege erfuhr und dann das Erlernte in die Tat umsetzte. Als Belohnung winkte dann der lange ersehnte Ausritt.

Der letzte Tag war als Projektpräsentation konzipiert, an dem alle Schülerinnen und Schüler Gelegenheit hatten, sich anhand von Ständen, Plakaten und Vorführungen über die Projekte der jeweils anderen Gruppen zu informieren.