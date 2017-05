Stühlingen Stühlinger Landwirte klären Verbraucher auf

Die BLHV Stühlingen veranstaltete ihren ersten landwirtschaftlichen Frühschoppen in Bettmaringen. Dabei wurden Fragen wie "Was heißt eigentlich regional?" oder "Wann darf sich Milch Heumilch nennen?" erörtert.

Bettmaringen (luk) Die Landwirte des BLHV (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband) Stadtverband Stühlingen gehen in die Offensive. Mit dem ersten landwirtschaftlichen Frühschoppen hatten sich die Landwirte unter der Leitung von Vorsitzender Wilfried Kaiser zu diesem Schritt entschlossen, mit dem Ziel, einen Diskurs zwischen Erzeuger und Verbraucher herzustellen.

Dafür hatten die Landwirte einen ganz besonderen Tagungsort ausgesucht, nämlich den Laufstall des Hofes von Daniel Meister auf den Bettmaringer Höhen. Mitten zwischen dem freilaufenden Jungvieh, den milchgebenden Kühe und den Mutterkühen, also im Futtergang, war der Tagungsort aufgebaut. Hier sollten die Diskussionen zwischen den Verbrauchern und Erzeugern stattfinden, doch die Verbraucherseite war leider, wie auch Vorsitzender Wilfried Kaiser feststellte, etwas dünn besetzt. Während die Spatzen durch den Stall flogen, diskutierten die Anwesenden darüber, ob die Vielzahl der verschiedenen Label auf den Verpackungen der landwirtschaftlichen Produkte in den Supermärkten den Verbraucher noch informiert oder eher verwirrt. Fragen wie „Was bedeutet Heumilch?" oder "Was ist Freilandhaltung?“ in Bezug auf Milcherzeugung wurden dabei ebenfalls aufgeworfen.

Hierzu konnte unter anderem Markus Kaiser, Aufsichtsratsvorsitzender der Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg genaue Auskünfte geben. Dabei kam die Information, dass eine Verweildauer auf freiem Feld für Milchkühe von 150 Tagen zu der Bezeichnung Weidemilch notwendig ist.

Eine rege Diskussion unter den Anwesenden, die in der Hauptsache Landwirte waren, gab es über die Schlachtmöglichkeiten. In den meisten Orten sind die Zahlen der landwirtschaftlichen Betriebe zurückgegangen und damit auch die Verfügbarkeit von geeigneten und zugelassenen Schlachthäusern. Ein weiterer Punkt der Diskussionen war, wie wird der Begriff Regional produziert angewendet und verstanden. Zu diesem Thema gab Vorsitzender Wilfried Kaiser einige Antworten, die jedoch einige Verbraucher ernüchterten.

So ist es für einige Discounter „Regional“, solange es in Deutschland produziert wird. Andere fragten sich, ist ein Produkt noch regional, wenn das Futtermittel aus dem Ausland kommt oder wenn eine der Zutaten aus einem Umkreis von über fünfzig Kilometer stammt? Endgültige Aussagen konnten jedoch auch an diesem Tag nicht gefunden werden.

Die Organisatoren des BLHV Stühlingen werden jedoch weitere derartige Frühschoppen planen und hoffen, dass mehr Verbraucher in einen Konsens mit den Erzeugern kommen werden.

