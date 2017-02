Stühlingen Stühlingen plant ein gärtnergepflegtes Grabfeld auf dem Friedhof

Die Stadt Stühlingen will dem sich immer wandelnden Friedhofswesen gerecht werden. In einem Bereich soll nun ein Grabfeld entstehen, um das sich eine Fachfirma die Jahre über kümmert. Auch der Barrierefreiheit soll dabei Rechnung getragen werden.

Stühlingen – Landauf, landab hat sich das Friedhofswesen stark verändert. Die Trends gehen hin zu Urnengräbern und anonymen Gräbern. Niemand kann heute garantieren, dass Angehörige ihre Familiengräber jahrzehntelang pflegen können. Die Ursachen sind mannigfaltig. Oft liegt es daran, dass Angehörige diese Tätigkeit nicht übernehmen können, weil sie auswärts wohnen, zu alt sind, oder gar keine direkten Hinterbliebenen da sind.

In früheren Zeiten befand sich der Stühlinger Friedhof rund um die Kirche der Unterstadt. Wann der Friedhof ins Umfeld des Kapuzinerklosters verlegt wurde, ist nicht bekannt. Die Bedeutung der Friedhofskultur will auch die Stühlinger Stadtverwaltung Rechnung tragen. Bereits 2004 stand das Thema Friedhofgestaltung auf der Tagesordnung. Man einigte sich auf die Schaffung eines "gärtnergepflegten Grabfeldes." Der entsprechende Planungsauftrag wurde laut Bürgermeisterin Schäfer im Herbst 2016 im Rahmen einer öffentlichen Sitzung erteilt. Vor allem Kernortstadträte und OBS-Mitglieder befassen sich mit dem Projekt.

Aus gemachten Erfahrungen wissen die Stühlinger Räte, dass die Bürger auf Friedhofsveränderungen sehr sensibel reagieren. Doppel- und Einzelgräber, Urnengräber und ein anonymes Grabfeld sind vorhanden. Ein gärtnergepflegtes Grabfeld soll nun eine weitere Bedarfslücke füllen.

Es ist so gedacht, dass in einem speziell ausgewiesenen Friedhofsbereich ein Grabfeld entstehen soll, um das sich eine Fachfirma die Jahre über kümmert. Letzteres natürlich gegen Bezahlung, und jedes Grab wird mit dem Namen der Verstorbenen kenntlich gemacht oder auch nicht – je nachdem was gewünscht wird.

Völlig offen ist derzeit noch, ob dieses gärtnergepflegte Grabfeld sternförig oder in Form einer Spirale oder wie auch immer angelegt wird. Ein integriertes Kunstobjekt ist ebenfalls vorstellbar. Alles ist möglich.

Bürger mit Behinderung hoffen, dass in diesem Zuge nun endlich auch auch die Wege rollstuhlgerecht befestigt werden. Entsprechende Vorschläge werden der Bevölkerung, respektive den Gemeinderäten im Laufe dieses Jahres im Rahmen einer öffentlichen Sitzung unterbreitet.

Die Gräberrituale sind weltweit sehr unterschiedlich. Mal in Form prächtiger Mausoleen, mal mit Urnengräbern die in Mauern eingelassen sind. Eher selten sieht man Friedhöfe die einer Steinwüste ähneln, in der die Gräber wie Kraut und Rüben angelegt sind. Oft spielt das Klima eine Rolle. Es gibt Gegenden da gedeihen nun mal keine Blumen. Beispiel Israel. Jeder der dort einen Verstorbenen besucht, legt einen kleinen Stein auf das Grab. In Mexico wird einmal im Jahr direkt an den Gräbern gefeiert, getanzt, gegessen und Musik gemacht und die Gräber werden knallbunt und prachtvoll dekoriert. Den Verstorbenen bringt man deren Lieblingsessen ans Grab.

Angemessener nach unserem Gefühl sind die hiesigen Friedhofsrituale. Auch die Einsegnungshalle wurde auf Betreiben der Stühlinger Stadträte und weiterer Personen in Ordnung gebracht.