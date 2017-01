Stühlingen Stühlingen besitzt kein zentrales Stadtarchiv

Die Stadt Stühlingen unterhält kein zentrales Stadtarchiv, die wichtigen Dokumente werden im Rathaus und in der alten Schule untergebracht. Darüber hinaus engagieren sich Hobbyhistoriker und Vereine mit ihren Chroniken ehrenamtlich für die Heimatforschung.

Zum Thema Vergangenheit kursieren unzählige Aphorismen. Einer lautet: "Wer die Vergangenheit vergisst, ist wie ein Mensch, der sein Gedächtnis verliert!“ Jede Gemeinde, die auf eine bedeutende Historie zurückblicken kann und etwas auf sich hält, verfügt über ein Archiv. Dieses will gepflegt sein. Und da liegt im geschichtsträchtigen Stühlingen manches im Argen.

Ohne Stadtarchiv hätte es das Großereignis „750 Jahre Stadtrechtsverleihung“ im Jahr 2012 gar nicht gegeben. Aber wie ist es um das städtische Archiv bestellt? Bürgermeisterin Isolde Schäfer teilt auf unsere Anfrage mit, dass es gar kein zentrales Archiv gibt. „Dokumente die häufig benötigt werden, sind im Rathaus und in der alten Schule (Vereinshaus) am Stadtweg untergebracht. Auch in einigen Ortsteilen werden aus Platzmangel noch Unterlagen aufbewahrt“, sagt die Bürgermeisterin.

Ein freier Zugang zu den Archiven ist nicht möglich. Und zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Änderung dieser Sachlage nicht vorgesehen, so Schäfer. Das Thema Stadtarchiv scheint der Verwaltung nicht auf den Nägeln zu brennen. Wertvolle Bilddokumente befinden sich in der Rebstock-Gaststube und gewiss auch so manches Schätzchen schlummert in Privathäusern.

Archivarbeit ist zeitintensiv, benötigt einige Sachkenntnis, bringt materiell betrachtet kaum etwas ein und ist demzufolge nahezu unbezahlbar. Bisher hatte Stühlingen das Glück, dass sich immer wieder geschichtlich interessierte Personen fanden, die sich ehrenamtlich engagierten. Dabei geht es nicht nur um das profane Ordnen. Fast alle Stadtchronisten betrieben auch auf eigene Faust Heimatforschung.

Von Hans Brandeck (Pseudonym von Emil Müller, Ettikon) liegt ein Geschichtsbuch datiert auf 1927 vor. Nach dem Krieg waren Gustav Häusler, Jakob Limberger, Regine Kemmerich und Günter Kurth der Stühlinger Geschichte auf der Spur. Die jüngste Chronik erschien 2010 auf Initiative von Günter Kurth in Form einer CD, die noch nicht vergriffen ist. Man kann sie bei der Stadt für 10 Euro erwerben. 1966 erschien die Häusler Chronik. Was im Zeitraum ab 1966 alles in und um Stühlingen passiert ist, kann mittels dieser CD abgerufen werden. Natürlich hat auch jeder Ortsteil seine ganz eigene Vergangenheit. Vorbildlich wurde das Mauchener und Schwaninger Archiv aufgebaut und anlässlich der zurückliegenden Dorfjubiläen wurden auch kleine Chroniken herausgebracht. Viel Archivmaterial ging bei großen Dorfbränden verloren.

Wer in Stühlingen Stadtarchiv sagt, erinnert meist im selben Atemzug an Hermann Büche. Dieser Ur-Stühlinger aus dem alten Büche-Geschlecht amtierte bei der Stadtverwaltung Jahrzehnte lang als „Rotschrieber.“ Heute heißt dieser Beruf Hauptamtsleiter. Hermann Büche war ein wandelndes Geschichtsbuch. Er musste meist erst gar nicht das Archiv bemühen. Er hatte vieles Geschichtliche in seinem Gedächtnis gespeichert. Wer etwas heimatgeschichtliches wissen wollte, nahm als allererstes mit Hermann Büche Kontakt auf. Er gab immer bereitwillig Auskunft und er wusste auch über Dinge bescheid, die man in keinem Archiv findet. Hermann Büche hinterließ eine Lücke, die bis heute nicht geschlossen ist.

Von unschätzbarem Wert sind natürlich auch die zahlreichen Vereinschroniken die in gebundener Form vorliegen. Besonders schöne und informative Exemplare besitzen die Stadtmusik und das Partnerschaftskomitee.