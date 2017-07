Stühlingen Sto in Stühlingen-Weizen ehrt langjährige Mitglieder

Jubilare erhalten Ehrennadeln und Urkunden für 25-jährige Betriebszugehörigkeit bei der Firma in Stühlingen-Weizen.

Die Sto SE & Co. KGaA in Stühlingen-Weizen zeichnete im Juli verdiente Mitarbeiter aus. Mit Ehrennadeln für 25-jährige Betriebszugehörigkeit sowie einer Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee dankte Sto den Jubilaren. Werner Duttlinger aus Bonndorf kam im Mai 1992 als Leiter Analytik zu Sto nach Weizen. Heute leitet er die Analytik, die Prüf- und Verarbeitungstechnik. Reiner Santo aus Bonndorf trat im Juli 1992 als Produktingenieur in die heutige StoCretec GmbH ein.

Heute leitet er das Technische Support Center des Geschäftsfelds Fassade bei Sto in Weizen. Theresia Holder aus Tiengen kam im Juli 1992 als Bauingenieurin für den Bereich Bodenbeschichtungen zur heutigen StoCretec GmbH. Heute ist sie bei der Sto SE & Co. KGaA für die Themen Zulassungen, Prüfwesen und Fremdüberwachung verantwortlich.

Simone Kech aus Ewattingen trat im Juli 1992 als Kaufmännische Angestellte in die heutige StoCretec GmbH ein. Heute ist sie Sekretärin und Sachbearbeiterin im Sto-Geschäftsfeld Innenraum. Hubert Baumgartner aus Bonndorf kam im Juli 1992 als Mitarbeiter im Versand zu Sto nach Weizen. Heute ist er Mitarbeiter Logistik / Hochregallager im sogenannten „i-Punkt“.

Sonja Fischer aus Ewattingen trat im Mai 1992 als Sachbearbeiterin in die Materialwirtschaft in Weizen ein. Heute ist sie Sachbearbeiterin Produktdaten. Lucia von Roth aus Dangstetten fing im Juli 1992 als Mitarbeiterin in der Personalabteilung in Weizen an. Zuletzt war sie Sekretärin und Sachbearbeiterin des Vorstands Technik. Derzeit ist sie in Elternzeit.