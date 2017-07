Stühlingen Sto-Konzern: Mit Stellenabbau zu mehr Gewinn

Sto-Konzern vereinbart Sozialplan für 53 Betroffene. Gewerkschaft: "Schlimmeres wurde verhindert"

Es ist ein trauriges Novum in der 81-jährigen Firmengeschichte: Sto baut 53 Stellen ab, davon 28 am Stammsitz in Weizen. Laut Vorstandssprecher Rainer Hüttenberger sei das Konzernergebnis für das Jahr 2016 mit einem Gewinn von rund 46 Millionen Euro deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Für die von Entlassung betroffenen Mitarbeiter ist in mehrmonatigen Verhandlungen ein Sozialplan vereinbart worden. Zu dessen Volumen haben Geschäftsführung und Betriebsrat Stillschweigen vereinbart.

"Das Schlimmste hat der Betriebsrat verhindern können, denn ursprünglich war ein wesentlich umfangreicherer Stellenabbau geplant", so Frank Heßler. Der stellvertretende Landesbezirksleiter der Industriegewerkschaft Berbau Chemie Energie saß mit am Verhandlungstisch. Um für die rund 2800 Sto-Beschäftigten in Deutschland eine Arbeitsplatz-Garantie bis Ende 2018 zu bekommen, waren Gewerkschaft und Betriebsrat u.a. zu finanziellen Zugeständnissen bereit. "Die Belegschaft verzichtet 2017 auf einen kleinen Teil der tariflichen Jahresleistung", so Frank Heßler.

Als Grund für den enttäuschenden Geschäftsgang im vergangenen Jahr führt Vorstandssprecher Rainer Hüttenberger die in Deutschland anhaltende Verunsicherung insbesondere der privaten Bauherren ins Feld. "Sie wurde ausgelöst von der widersprüchlichen und teilweise sehr zugespitzten Medienberichterstattung und der daraus resultierenden kontroversen Diskussion über den Einsatz von Wärmedämm-Verbundsystemen", so Hüttenberger in einer Medienmitteilung.

"Es ist für alle in unserem Unternehmen keine leichte Situation, denn wir haben keine Erfahrung mit diesen Dingen", so der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Sto, Till Stahlbusch mit Blick auf den aktuellen Stellenabbau. Wieviel davon über natürliche Fluktuation und Kündigungen erreicht werden soll, lässt das Unternehmen unbeantwortet; ebenso die Frage, welche weiteren Standorte vom Stellenabbau betroffen sind. Angeblich sind es drei weitere Produktionsstandorte und Vertriebszentren.

Durch die Einsparung von Sach- und Personalkosten möchte Sto schon im laufenden Jahr eine spürbare Gewinnsteigerung erreichen. Und die Zeichen stehen gut: Bei einer Umsatzsteigerung in Höhe von drei Prozent auf rund 1,27 Milliarden Euro prognostiziert die Geschäftsführung derzeit eine Gewinn-Steigerung gegenüber 2016 um zehn bis 20 Millionen Euro.

Sto-Entwicklung

2016 war der Sto-Konzern-Umsatz gegenüber dem Vorjahr zwar um 1,2 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro gesteigert worden, der Gewinn ist mit rund 46 Millionen Euro aber um 18 Prozent zurückgegangen. Von den weltweit 5251 Sto-Beschäftigten waren zu Jahresbeginn 2895 in Deutschland tätig; am Stammsitz in Weizen sind es aktuell 803.