Stühlingen-Weizen Sto AG Weizen spendet 7000 Euro an Nachbarschaftshilfe "Jung und Alt"

„Ein schönes Weihnachtsgeschenk“, sagt Cornelia Pulito vom Einsatzleitungsteam, während die Vorsitzende Thekla Korhummel den Scheck in Höhe von 7000 Euro von Sto-Vorstandssprecher Rainer Hüttenberger entgegennimmt.

Der Verein „Jung und Alt“, die Nachbarschaftshilfe im Wutachtal, hat sich fürs nächste Jahr ein Großprojekt vorgenommen hat, freut sich über die Unterstützung von Sto. Ermöglicht haben dieses „Weihnachtsgeschenk“ in erster Linie die Weizener Sto-Mitarbeiter sowie Gäste des Unternehmens: Beim „Tag der offenen Tür“ am 17. September hatte Sto zum kostenlosen Mittagsimbiss eingeladen und seine Gäste im Gegenzug um eine Spende gebeten.

Der so gesammelte Betrag wurde von der Geschäftsleitung zu einer runden Summe aufgestockt. Den symbolischen Scheck überreichten Rainer Hüttenberger und Projektleiter Jürgen Waishar dem Vorstandsteam des Vereins nun in der Sto-Infofabrik. Der Verwendungszweck für die Spende war bereits im September bekannt: Der Verein „Jung und Alt“ möchten im ehemaligen Gasthaus „Dreikönig“ in Mauchen einen barrierefreien Treffpunkt schaffen, in dem immer wieder Veranstaltungen stattfinden sollen.

Bevor die Mitglieder, die für ihren bereits etablierten Kaffeenachmittag und den wöchentlich angebotenen Mittagstisch derzeit noch einen Saal im Mauchener Gemeindehaus nutzen, dort einziehen können, stehen erst noch Renovierungsarbeiten an. „Und wir benötigen eine Gastro-Küche“, betonte Thekla Korhummel, „und die kostet uns viel Geld“. Die zweite große Anschaffung, die der Verein anstrebt, ist ein barrierefreier Bürgerbus, idealerweise elektrobetrieben, der eventuell auch über Werbeflächen finanziert werden soll.

Der im Jahr 2012 gegründete Verein, der zum Start vom Land Baden-Württemberg gefördert wurde, leistet Nachbarschaftshilfe für Bürger, die in irgend einer Weise Hilfe gebrauchen können: Zum Beispiel im Haushalt helfen, Einkäufe erledigen oder auch bei der Gartenarbeit. Auch die Betreuung von demenzkranken oder psychisch kranken Menschen gehört inzwischen zum Angebot des Vereins.