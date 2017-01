Sternsinger unterwegs in Eberfingen

Auch in Eberfingen zogen die Sternsinger von Haus zu Haus.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

18 Kinder und Jugendliche aus Eberfingen zogen nach dem Aussendungsgottesdienst in der Kirche in Stühlingen bei Minusgraden als Sternsinger durch Eberfingen. Sie sammelten unter dem diesjährigen Motto "Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit" für Kinder.