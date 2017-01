Stühlingen Stadtmusik Stühlingen zeichnet Mitglieder aus

Fünf Musiker erhalten Ehrennadeln für ihre langjährige Treue. Lothar Gerspach ist bereits seit 50 Jahren dabei.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Lothar Gerspach, Elisabeth Marber, Günter Zimmermann, Iris Zimmermann-Bär und Michael Eder wurden für langjährige Mitgliedschaft bei der Stadtmusik mit Ehrennadeln ausgezeichnet. Obwohl alle vier pendeln müssen, zählen sie zu den treuesten und zuverlässigsten Aktiven.

Als Treuester der Treuen wurde im Rahmen des Neujahrskonzertes Lothar Gerspach zu dem zum Ehrenmitglied ernannt. Lothar Gerspach ist zwar in Stühlingen aufgewachsen, lebt aber schon lange im Raum Lahr. Seit 50 Jahren ist er bei der Stadtmusik. Nach zwei berufsbedingten Unterbrechungen gehört er als Trompeter und seit zwei Jahren als Tenorhornist zum Stamm-Ensemble. All die Jahre über ließ er den Faden zur Stadtmusik nie abreißen.

Lothar Gerspach nimmt nicht nur für Proben und Auftritte die lange Anfahrt inkauf. Als Landschaftsgärtner klinkt er sich so oft es ihm möglich ist, in Abeitseinsätze ein.

Jedes Jahr transportiert er zudem riesige Kübelpflanzen nach Stühlingen mit denen der Stadthalle unter anderem Beiwerk ein konzertraumähnliches Ambiente verliehen wird. Und Vorsitzender Julian Mäntele stellte abschliessend fest: „ Treue bedeutet nicht, immer da zu bleiben, sondern immer wiederzukommen!“ Den Ehrentitel wurde ihm auf einer Holztafel dokumentiert schriftlich bescheinigt.

Im zarten Alter von neun Jahren trat Elisabeth Marber, geborene Limberger in die Stadtmusik als Zögling ein. Alls die Jahre über blieb sie ihrer Klarinette treu. Ab 1976 übernahm sie auch immer wieder Verantwortung im Vorstand. Sie amtierte als Notenwartin, Schriftführerin und seit 2004 prüft sie alljährlich vor der Jahresversammlung die Vereinsfinanzen. Elisabeth Marber wohnt seit ihrer Heirat mit Anton Marber im Ortsteil Schwaningen.

Vorstandsmitglied Marianne Würth bezeichnete Elisabeth Marber als großes Vorbild für die Jugend im Orchester. Ihrer Stadtmusik bleibt sie bis heute treu. Sie erhielt die Vereinsnadel in Silber. Auf Verbandsebene wird Elisabeth Marber demnächst für 50 Jahre Blasmusik ausgezeichnet.

Iris Bär-Zimmermann und ihr Mann Günter Zimmermann aus Ühlingen-Birkendorf, gehören ebenfalls zu den Pendlern. Vor allem aber auch zu den verlässlichen Leistungsträgern. Erste musikalische Stationen waren die Trachtenkapelle Ühlingen-Birkendorf und der Musikverein Erzingen. Noch während der Ära Frank Beckert stieß das Ehepaar 1992 zur Stadtmusik.

Iris Bär-Zimmermann gehört zudem in der dritten Amtszeit als Chronistin der Vorstandschaft an. Während Günter Zimmermann sich auf Flügelhorn und Trompete spezialisierte, ist Iris Bär-Zimmermann Stimmführerin auf der 1. Flöte und mit ihrem musikalischen Talent und Nervenstärke auch als Piccolostimme unverzichtbar. Beide Eheleute werden demnächst vom Blasmusikverband für 40 Jahre Treue zur Blasmusik ausgezeichnet. Der Stadtmusik Stühlingen halten sie seit 20 Jahren die Treue.

Michael Eder begann vor 15 Jahren die Ausbildung auf dem Tenorhorn. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei der Jugendkapelle Unterkirnach kehrte er wieder zur Stadtmusik zurück. 2006 absolvierte er erfolgreich den C1 Grundkurs zum Dirigenten für Blasorchester. Seit Längerem engagiert er sich als Ausbilder. Den Zöglingen bringt er mit viel Geduld das Spiel auf dem Tenorhorn bei. Trotz Studium in Konstanz liegt ihm der Probenbesuch am Herzen. Michael Eder wurde mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.