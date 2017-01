Stühlingen Stadtmusik Stühlingen verabschiedet Dirigenten Erich Stamm

Elf Jahre lang war Stamm Dirigent des Orchester, nun wurde er im Rahmen des Neujahrskonzertes verabschiedet. Vier mögliche Nachfolger stehen bereits in Kontakt mit dem Ensemble

Das 78. Neujahrskonzert der Stadtmusik Stühlingen wurde zum Abschiedskonzert, weil Dirigent Erich Stamm nach elf Jahren das Orchester verlässt. "Wenn es am schönsten ist, soll man gehen", stellte Stamm fest. "Wiedereinstieg ist möglich," gab Vorstandsmitglied Marianne Würth bei der Verabschiedung an Erich Stamm gewandt zum Besten.

Vor elf Jahren debütierte der "Frischling" bei der Stadtmusik Stühlingen. Damals war nicht absehbar, dass sich eine so fruchtbare Zusammenarbeit entwickeln würde. Und so kommt es, dass die Stadtmusiker ihren musikalischen Leiter nur sehr ungern ziehen ließen. Mit großem Engagement setzte sich Stamm für die musikalische Fortentwicklung des Orchesters ein. Das Erreichen des "Mega-Sounds" lag Stamm besonders am Herzen. Nur Kompositionen "abzunudeln" kam für ihn nicht infrage. Das war nicht zu überhören, wenn man die Ohren spitzte. Kein bisschen verstaubt, kamen beispielsweise weltbekannte Melodien aus dem Musical "Hair" rüber. Die Anti-Kriegs-Story, auch inhaltlich aktueller als je zuvor, war trotz der traurigen Thematik Hörgenuss pur.

Stamm beim Dirigieren zuzuschauen machte Freude. Sein Einsatz wurde auch körperlich sichtbar und sein Temperament übertrug sich schnell auf die Musiker. Höhepunkt seiner Stühlinger Zeit mit der Stadtmusik dürfte das Wertungsspiel gewesen sein, das man gemeinsam 2016 absolvierte. "The New Village", ein Epos von Kees Vlak und israelische Volkslieder in "Rikudim," kamen ganz besonders ausgefeilt rüber. Marianne Würth erinnerte in ihren Abschiedsworten auch an die geselligen Stunden, die man beispielsweise auch auf dem "Buehlhof" hoch über der Schweizer Nachbargemeinde Schleitheim verbrachte.

Erich Stamm betreibt dort mit seiner Familie Landwirtschaft. Zur Erinnerung wurde Erich Stamm mit einem Album und Gutschein beschenkt und seine Frau, die ihm all die Jahre über den Rücken freihielt, bekam einen Blumenstrauß.

Und wer kommt nach Erich Stamm? Vier Aspiranten haben mit der Stadtmusik Kontakt aufgenommen. Zwei haben schon eine Kostprobe ihrer Qualifikation offeriert, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich im Laufe des Jahres der Nebel lichten wird. Da die Stadtmusik nicht zu den finanzstarken Vereinen zählt, spielt natürlich auch die Höhe der Gage eine Rolle.