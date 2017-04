Stühlingen Stadt lädt beim Stühlinger Frühling wieder zum Schlendern ein

Erneut veranstaltet der Handels- und Gewerbeverein am 8. und 9. April den beliebten Stühlinger Frühling mit Verkaufsoffenem Sonntag. Zahlreiche ansässige Firmen präsentieren ihr Sortiment – mit Kinderschminken und Karussellfahren ist auch für die Kleinen etwas geboten.

Stühlingen – Der Handels- und Gewerbeverein lädt am 8. und 9. April erneut zum Bummel beim Stühlinger Frühling ein. Die Flaniermeile ist verkehrsberuhigt am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr. Auch die Geschäfte sind an beiden Tagen geöffnet. Wer mit Stühlinger Gulden bezahlt, erhält einen kleinen Ostergruß. Ob Handwerkerzelt, Innovationszelt und wie seit Neuestem nun Kommunikationszelt, gemeint ist immer dasselbe Angebot auf dem Wessbecherareal. Für den passenden Sound sorgen die "Notenfuxxer" am Samstag ab 14.30 Uhr im Kirchgarten. Dort bewirten der Förderverein Stadtkirche und der Tennisclub "Blau-Weiss" gemeinsam unter freiem Himmel. Ab 16 Uhr spielt die Stühlinger Band "G'ma los" auf dem Kroneplatz. Die Bewirtung übernehmen die Schwimmfreunde (Fisch, Salat, offenes Bier, Kaffee und Kuchen).

Weiter geht es am Sonntag auf dem Kroneplatz mit einem Frühschoppenkonzert, das die Stadtmusik Stühlingen bestreitet. Ab 14 Uhr greifen die "G'mal los" wieder in Seiten und Tasten, während im Kirchgarten die Mühlbach-Musikanten aufspielen. Die "Jungvättere us Grofehuuse" sorgen ebenfalls ab 14 Uhr beim Anwesen Sonnenschutz Beil für Unterhaltung. Jung und Alt können sich auf Karussell, Glücksrad, Pfeile werfen, Wurfwand, Kinder schminken bei der Sparkasse und bei Elas Textil-Lädele freuen. Aber auch auf den Malwettbewerb und auf die Spielestraße der evangelischen Kirchengemeinde entlang des Kirchweges.

Auch für das Auge ist einiges geboten. Seit der Sanierung der Unterstadt kommt auch dieser Aspekt nicht zu kurz, und wenn man Glück hat, blühen just am Stühlinger Frühling die vielen Bäume, die entlang der Hauptstraße gepflanzt wurden, und dank guter Pflege wunderbar gedeihen. Man sieht jetzt auch, dass die Anlagenpflege einem Profigärtner anvertraut wurde. Ein Hingucker ist auch der auberginefarbene, überdimensional groß gestaltete Hase im Kirchgarten. Laut dessen Erschaffer Christian Pflanzl symbolisiert der Hase mit seinen aufgestellten Ohren die Aufforderung an alle "Seid wachsam!" Der Stühlinger Frühling symbolisiert aber auch Aufbruchstimmung und animiert dazu, das eigene häusliche Umfeld ansprechend zu gestalten. Sogar ein Kehrfahrzeug war schon im Einsatz, sozusagen in städtischer Frühjahrsputzmission. Aus dem städtischen Jahresterminkalender ist der Stühlinger Frühling neben zahlreichen anderen Veranstaltungen nicht wegzudenken.