Stühlingen Stadt Stühlingen plant Gehweg entlang der Hallauerstraße

Das Verkehrsaufkommen hat sich auf dieser Straße enorm verstärkt und stellt so eine Gefahr für Fußgänger dar. Der Gemeinderat plant einen Bau mit Niederbordsteinen; die Kosten betragen rund 75 000 Euro.

Stühlingen (sbe) Mit dem Bau eines Gehweges entlang der Hallauerstraße wird demnächst ein großer Gefahrenpunkt beseitigt. Aus naheliegenden Gründen entschied sich der Gemeinderat für Niederbordsteine, obwohl Hochbordsteine etwas sicherer wären. Die Enge der Situation vor Ort lässt dies aber nicht zu. Dieser Entscheidung war eine Vor-Ort-Besichtigung des Gremiums voran gegangen.

Seit Langem ist entlang der Hallauerstraße, die auch Schulweg und Kindergartenzufahrt ist, Tempo 30 Vorschrift. Seit das Pflegeheim, eine Arztpraxis, ein Bistro an der Hallauerstraße seinen Betrieb aufgenommen hat und auch das Wohngebiet Brunnenwiese voll bebaut ist, nahm der Verkehr enorm zu. Demnächst wird im genannten Bereich auch eine Wohnanlage mit 16 Wohnungen errichtet. Zudem sind entlang der Hallauerstraße sehr viele Senioren mit Rollatoren und ältere Leute unterwegs, was häufig zu schwierigen Situationen führt.

Die Hallauerstraße ist auch einziger Zufahrtsweg zur Stühlinger Kläranlage, den Wohngebieten Brunnenwiese, Zinngärten, Raingärten, Franz-Kehl-Brücke und dem öffentlichen Stühlinger Grillplatz. Sie wird auch emsig als Radweg entlang der Wutach nach Eberfingen benutzt. Der Bau des relativ kurzen Gehwegstückes ist mit 75 000 Euro veranschlagt. 25 000 Euro stehen aus einer zweckgebundenen Erbschaft zur Verfügung. Die Finanzierung ist gesichert. Deshalb konnte nun auch der Sperrvermerk aus dem Haushaltsplan 2017 entfernt werden.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Anlieferverkehr und den Rettungsfahrzeugen, die hier häufig verkehren. Dieses Problem wird durch den Gehwegbau allerdings kaum entschärft. Deshalb findet demnächst zwischen Stadtverwaltung und Pflegeheimbesitzer Reinhard Dengg ein Gespräch statt. Gemeinsam will man sich um ein besseres Konzept bemühen.

Zusätzlich wird der Bewegungsspielraum durch den Mühlebach, der das Gelände durchquert, stark beeinträchtigt. Dieser naturnah ausgebaute Bach setzt den Planern enge Grenzen. Mehr und mehr hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten das Stühlinger Alltagsleben in die Unterstadt verlagert. Letztere fristete in ganz früheren Jahren eher ein zweitrangiges Dasein. Insgesamt betrachtet zählt die Hallauerstraße inzwischen zu den meistfrequentierten innerörtlichen Straßen.