Stühlingen Sportverein Grimmelshofen will sich beim Fußballverband abmelden

Der Sportverein Grimmelshofen möchte sich beim Fußballverband abmelden, um Kosten einzusparen. Das traditionelle Bänklefest findet am 11. August statt.

Grimmelshofen (luk) Nicht alles, was sie sich vorgenommen hatten, konnten die Aktiven des Sportvereins Grimmelshofen im vergangenen Vereinsjahr realisieren. Wie der Vorsitzende für Finanzen, Wolfgang Huber, mitteilte, wurde weder ein Corsofest besucht, noch haben die Aktiven es geschafft, genügend Schauspieler für das alljährliche Theaterstück zu finden. Lediglich das Bänklefest konnte stattfinden und das war ein großer Erfolg.

Doch auch das reichte nicht aus, um einen positiven Kassenbericht zu liefern. So musste der Verein ein sattes Minus verzeichnen. Nicht ganz unschuldig seien dabei jedoch auch die Beiträge, die der Verein, der auch den Radsportverein mit einschließt, an den Südbadischen Fußballverband und den Badischer Radsportbund abführen muss. Auch Kosten für das Vereinsheim, Heizung, Strom und Wasser schlagen zu Buche. Huber schlug vor, die Mitglieder beim Südbadischen Fußballverband abzumelden, um Beträge einzusparen. Denn in Grimmelshofen gibt es keine Mannschaft mehr, einzelne Spieler in Weizen spielen und dort gemeldet sind. Dafür erhielt er die Zustimmung der anwesenden Mitglieder. Zustimmung fand auch das Vorhaben, dass der Mitgliedsbeitrag künftig nur per Lastschriftermächtigung eingezogen wird, auch auf die Gefahr hin, dass die Mitglieder, die diesen noch bar zahlen, aus dem Verein austreten.

Erfolgreich waren die wöchentlichen Ausfahrten mit den Fahrrädern, die jeweils am Dienstagabend stattgefunden hatten. Diese sollen auch weiterhin stattfinden und wenn möglich sogar ausgebaut werden. Christian Huber, Vorsitzender Fußball, berichtete, dass die Alten Herren fünf Turniere und zwei Wanderungen unternommen hatten. Auch hatte er zum traditionellen Speckessen eingeladen, doch nur wenige waren gekommen. Er ist jedoch zuversichtlich, dass im kommenden Jahr mehr kommen werden.

Da für das kommende Vereinsjahr kein Corsofahren ansteht, werden die Radsportler am Volksradfahren in Lienheim teilnehmen. Die Idee, ein solches Volksradfahren zu veranstalten, kam von Michael Harder. Dazu entstand eine kleine Diskussion, in der erörtert wurde, dass dies nur mit einem sehr großen Arbeitsaufwand und einem großen Sicherheitsrisiko verbunden wäre. Ein Entschluss wurde jedoch nicht gefasst. Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser bedankte sich im Namen der Gemeinde und der Vereinsgemeinschaft bei den Aktiven für ihren Einsatz für das Dorf und überbrachte Dankesworte für das zur Verfügung stellen des Equipments für das Städtlefest. Das traditionelle Bänklefest wird am 11. August stattfinden und die Hauptversammlung am 20. Januar 2018.