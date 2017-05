Stühlingen Spendabel: Frauengemeinschaft Eberfingen spendet 2000 Euro für Sanierung der Friedhofskapelle

Frauen der katholischen Frauengemeinschaft Eberfingen spenden 2000 Euro für die Sanierung des kleinen Gotteshauses. Die Mitglieder des Vereins bewältigen im Vorjahr 29 Anlässe.

Eberfingen (luk) Sie bewegen in ihrem Dorf einiges – die Mitglieder des katholischen Frauenvereins Deutschland KfD in Eberfingen. Vorsitzende Nicole Jehle konnte bei der Hauptversammlung unter anderem auf die 2000 Euro-Spende zugunsten der Renovierung der Friedhofskapelle und etliche Arbeitseinätze verweisen.

Bei der Versammlung im Gemeindesaal waren neben Pfarrer Fabian Schneider auch Ortsvorsteher Wolfgang Löhle und die Vorsitzenden der Eberfinger Vereine vertreten. Schriftführerin Marlies Löhle listete eine umfangreiche Statistik auf. Bewältigt wurden 29 Anlässe, darunter sieben Handarbeitsnachmittage, bei denen auch syrische Frauen dabei waren, sowie Vorträge und fünf Arbeitseinsätze, wobei auf die Friedhofspflege allein 73 Stunden aufgewendet wurden. Der Jahresausflug führte zur Chrysanthema nach Lahr. Dass dies alles bewältigt werden kann, dafür braucht es viele Hände und die finden die KfD-Frauen in ihren 42 aktiven und 30 passiven Mitgliedern. Laut Marlies Löhle liegt das Durchschnittsalter der Mitglieder bei 58,6 Jahren.

Kassiererin Silvia Böhler bilanzierte ein Minus, was daran liegt, dass von den Erlösen, die durch Vorträge, Kurse und den erfolgreichen Adventsbasar erwirtschaftet wurden, über 3000 Euro gespendet wurden. Allein für die Sanierung der Friedhofskapelle spendeten die Frauen 2000 Euro. Pfarrer Schneider bedankte sich bei den Frauen und betonte: "Jedes mal wenn ich das Amtsblatt aufschlage und sehe, was ihr Frauen alles macht, bin ich erstaunt, auch darüber, dass ihr das "k" von katholisch in eurem Namen auch lebt."

Marianne Löhle als Sprecherin des Gemeindeteams bedankte sich besonders für die umfangreiche Spende zur Sanierung der Kapelle und äußerte ihre Hoffnung, dass die Arbeiten bald beginnen können. Ortsvorsteher Wolfgang Löhle würdigte ebenfalls das Engagement der Frauen.