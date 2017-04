Stühlingen Sonniger Stühlinger Frühling macht gute Laune

Die Hohenlupfenstadt lockt bei blauem Himmerl und Sonnenschein wieder viele Besucher an. Der Handels-und Gewerbeverein Stühlingen ist mit seiner Veranstaltung im Wetterglück.

Schöner geht's nicht! Der Stühlinger Frühling machte seinem Namen zur Freude des Veranstalters Handels-und Gewerbeverein wieder alle Ehre. Schließlich ist, was den Erfolg angeht, das Wetter die halbe Miete. Bereits der Samstag ließ sich gut an, obwohl in hiesigen Breitengraden an diesem Tag "de Hof g'wüscht" wird und viele mag es auch in ihre Gärten gezogen haben.

Die Flaniermeile in der Stühlinger Unterstadt zeigte sich von ihrer allerschönsten Seite. Die Bäume, im Rahmen der Stadtsanierung gepflanzt, zeigten sich im allerschönsten Blütenkleid und das vor azurblauem Himmel. Und wo man hinschaute Blumen, Blumen, Blumen. Bei diesen tollen Rahmenbedingungen hatten auch die zahlreichen Straußwirtschaften großen Zulauf. Nur bei den exotischen Anbietern tun sich die Schnitzel-und Pommes Fans noch etwas schwer.

Traumhaft schön konnten die Gäste im Kirchgarten den Tag genießen. Hier taten sich Förderverein Pfarrkirche und der Tennisclub zusammen, was sich bestens bewährte. Viel Mühe verwendeten die Aussteller im Kommunikationszelt auf die Präsentation ihres Sortimentspektrums. Die Anrainergeschäfte hatten auch am gestrigen Sonntag ihre Türen geöffnet. Viele lockten mit Sonderangeboten und wer mit dem Werbeträger Stühlinger Gulden bezahlte, durfte in Körbchen mit bunten Ostereiern greifen.

Die Autohäuser Amann/Tröndl und Leingruber stellten ihre Frühjahrsmodelle vor. Angesichts des Wetters waren Cabrios, Jahrs-und andere Gebrauchtwagen die Hingucker. Gut angenommen wurden kleine und größere Gewinnspiele. Und gäbe es einen Dekorationswettbewerb, hätte ganz bestimmt das Blumenhaus Braun beste Chancen auf den ersten Platz gehabt. Dort war alles auf Hochzeit im Frühling abgestimmt. Vom Traum eines Brautkleides bis hin zum Hochzeitsauto und Vorschlägen für wundervolle Brautsträuße. Gegen Ende der Veranstaltung wurde gar ein Brautstrauß geworfen.

Im Nu waren am Stand des Sängerbundes die Lose verkauft und so mancher Besucher trat mit einem Schnäppchen den Heimweg an. Ökumene lebten die Stühlinger Kirchengemeinden vor. Die Katholische Pfarrei betrieb das Café im Kirchgarten, direkt nebenan lockte die Spielstraße der evangelischen Gemeinde.