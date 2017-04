Stühlingen So schön war das Osterkonzert in Weizen

So schön war das Osterkonzert in Weizen

Die Musikvereine Weizen und Wangen haben beim gemeinsamen Osterdoppelkonzert in der Ehrenbachhalle in Weizen aufgetrumpft. Die vielen Besucher genossen die anspruchsvollen und abwechslungsreichen Darbietungen.

Zum Osterdoppelkonzert hatte der Musikverein Weizen ein letztes Mal vor der Renovierungspause in die Ehrenbachhalle Weizen geladen. Als Gastverein spielte der Musikverein Wangen.

Der große Besucherandrang erforderte zusätzliche Festbänke und Stühle. Beide Vereine hatten ihre Leistungen gesteigert, was vom Publikum angemessen honoriert wurde. Die 38 Weizener hatten in ihrem Programm unter Leitung von Aribert Huscher klassische Musik im weitesten Sinn aufgelistet. Auf die Oper "Italian in Algiers" von Giaccino Rossini/Lucien Cailliet folgten Till Eulenspiegels lustige Streiche von Richard Strauß. Nachwuchsmusiker Christoph Güntert hatte ganz frisch das Leistungsabzeichen in Silber bestanden. Den Solopart in Giacomo Puccinis "Nessun Dorma" trug er auf dem Tenorhorn gefühlvoll und sicher vor.

Die Vorsitzende Michaela Berger gab den Saxophon-Solopart im Jazz-Klassiker "Harlem Nocturne" zum Besten. Nach dem Evergreen "Music" von John Miles/Norbert Studnitzky beendeten die Weizener Musiker ihren ersten Konzertteil mit der "Netolicka Polka" von Franto Linhare. Als Zugabe spielten sie "Fiesta Tropicale", es folgten Ehrungen (wir berichten noch). Jasmina Baur und Jasmin Casper hatten die Ansage übernommen, das Publikum wurde begrüßt und verabschiedet von Fabienne Selb.

Im zweiten Konzertteil wurde es eng auf der Bühne, da 55 Musiker vom Musikverein Ober-Unterwangen Platz nahmen. Eine schweißtreibende Glanzleistung lieferten sie ab mit dem Oberstufenstück "Utopia". Die Vertonung des 1516 erschienenen Romans des Humanisten Thomas More stammt von Jacob de Haan. Volle Konzentration und Blickkontakt der Musiker zum Dirigenten ermöglichte ein wahres Klangerlebnis. Eröffnet hatten sie den zweiten Konzertteil mit "The walled city suite" von Christoph Walter. Dirigent Engelbert Siebler wählte die vom Basler Tattoo bekannte Hymne "Celtic Crest"vom gleichen Komponisten als Schlusstück und gab somit dem Konzertteil einen Rahmen.

Ein erstes begeistertes "Oh" entlockten die Musiker dem Publikum mit dem amerikanischen Marsch "National Emblem" von Edwin Bagley. Mystische Klänge verbreitete "Thor: The dark world." Mit den Medleys "Toto in Concert" und "Walt Disney Pictures" verabschiedeten sich die Musiker aus Wangen, auch hier gab es Ehrungen (wir berichten noch). Die Vorsitzende Carola Fricker dankte dem Dirigenten in seinem 33. Jahr sowie den Ansagerinnen Jana Siebler und Patrizia Zolg. Ihr nächstes Konzert geben sie Mitte Mai zur 30-jährigen Freundschaft im schweizerischen Oberwangen bei Bern.