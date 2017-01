Im Februar 2016 stand ein Haus in Stühlingen in Flammen. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, entdeckten Ermittler ein Mordopfer in dem Haus. Heute begann die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Mörder. In diesem Artikel informieren wir Sie in regelmäßigen Abständen über die Entwicklungen vor Ort.

Mordprozess am Landgericht Waldshut-Tiengen: Heute begann die Verhandlung gegen einen 48-Jährigen, derermordet und anschließend das Gebäude, in dem sich das Opfer befand, in Brand gesetzt haben soll.13 Verhandlungstage mit zahlreichen Zeugen sind angesetzt, ein Urteil soll im Mai fallen. Das Gericht muss im Prozess zahlreiche offene Fragen klären. So ist beispielsweise das Tatmotiv noch unklar. Dem Täter droht eine lebenslängliche Haftstrafe.Der Fall sorgte auch in der. Da nach der Tat vier Schusswaffen aus dem Bestand des Waffenhändlers fehlten, ging die Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit. Die Waffen, darunter eine halbautomatische Maschinenpistole, sind nach wie vor nicht gefunden worden.Der Vorsitzende Richter Hauser eröffnet den Mordprozess. Die Besucherränge sind gut gefüllt. Gemeinsam mit seinen Anwälten betritt der Angeklagte den Verhandlungssaal am Waldshuter Landgericht und wird von einigen Besuchern gegrüßt.Gut zwanzig Minuten dauerte die Anklagenverlesung durch Staatsanwalt Lorenz. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, einen Stühlinger Waffenhändler erschossen zu haben und später das Gebäude, in dem sich das Opfer befand, angezündet zu haben. Der Angeklagt sei Sportschütze und Stammkunde gewesen, deshalb habe der Händler ihm am Tattag die Türe geöffnet, obwohl eigentlich geschlossen war. Laut Anklageschrift sollte durch den Mord und die Brandstiftung die eigentliche Absicht des Angeklagten verschleiert werden.Er soll bei dem Waffenhändler mehrere Waffen bestellt haben, von denen er gewusst haben soll, dass der Stühlinger Händler ihm diese nicht übergeben würde, da ihm die nötige Berechtigung fehlte. Nachdem der Angeklagte den Waffenhändler erschoss, nahm er die Waffen und auch die Waffenbücher des Händlers an sich, so die Schilderung der Staatsanwaltschaft. Die Waffen habe er entweder für sich behalten oder illegal weiter verkauft. Auch für die Tatwaffe soll er keinen gültigen Waffenschein gehabt haben. Die Anklage lautet auf Mord, Raub mit Todesfolge, Brandstiftung und Verstöße gegen das Waffengesetz.In einer weiteren Anklageschrift geht es um die Hausdurchsuchungen beim Angeklagten und seinen Eltern. Hier soll im Waffenschrank sowohl eine illegal bearbeitete Waffe an der ein Schalldämpfer angebracht werden konnte, als auch in einem Tresor ein Schalldämpfer gefunden worden sein. In einem Waffentresor auf dem Anwesen seiner Eltern soll der angeklagt verschiedene Chemikalien, darunter Pikrinsäure, ohne sprengstoffrechtliche Erlaubnis aufbewahrt haben.Richter Hauser erklärt, dass der Angeklagte seit Juli 2016 in Untersuchungshaft in Waldshut sitzt. Anders als geplant wird der Verhandlungstag verkürzt. Auf die geplante Beweisaufnahme wird auf Grund des Zustands des Angeklagten verzichtet. Wie der Richter informiert, soll er am vergangenen Wochenende versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Auch der Verhandlungstag am kommenden Freitag wird abgesagt. Beim nächsten Termin soll ein psychologischer Sachverständiger dabei sein.Der Angeklagte wird heute keine Angaben zu den Vorwürfen machen. Sein Anwalt stellt allerdings in Aussicht, dass er sich bei der nächsten Verhandlung über die Waffengeschäfte und mögliche Fehler des Angeklagten und des Händlers äußern wird. Der Anwalt bittet das Gericht, die Waffenscheine des Angeklagten noch einmal genauer zu untersuchen. Über Jahrzehnte sei er beim Stühlinger Händler an halbautomatische Waffen gekommen. Das mögliche Tatmotiv, dass der Angeklagte durch den Mord die Waffen bekommen wollte, für die er keine Erlaubnis hatte, sei für ihn daher keines. "Es wundert uns selbst, dass das noch niemandem aufgefallen ist", sagt der Anwalt.Die Verhandlung geht mittlerweile nur noch darum, wie die weiteren Verhandlungstage gestaltet werden sollen. Durch die verkürzte Verhandlung heute und die Absage der Sitzung am Freitag fehlen zwei Tage für die Beweisführung. Bei einigen Zeugen verzichtet das Gericht daher auf die Aussage und wird nur die Vernehmung bei der Polizei verlesen. Vor dem nächsten Verhandlungstag wird die Fertigstellung eines psychologischen Gutachtens abgewartet. Der Verteidiger geht davon aus, dass sein Mandant für den weiteren Prozess verhandlungsfähig sein wird, kann dies allerdings nicht abschließend einschätzen.Am nächsten Verhandlungstag wird der Angeklagte vermutlich eine Aussage machen. Sein Rechtsanwalt kündigte an, dass diese Auslassungen möglicherweise weitere Zeugen notwendig machen werde. Es soll sich um Personen handeln, die möglicherweise illegale Geschäfte mit dem Stühlinger Waffenhändler gemacht haben sollen. Der Angeklagte habe bislang nicht darüber geredet, da er den Waffenhändler nach seinem Tod nicht belasten wollte, nun sehe er sich aber dazu gezwungen, so sein Anwalt.Richter Hauser stellt in Aussicht, dass der Prozess möglicherweise länger als bis März dauern könnte. Durch die letzten Entwicklungen seien zwei Verhandlungstage weggefallen, nun müsse man sehen, wie sich das kompensieren lasse. Am 24. Januar geht die Verhandlung unter anderem mit der Aussage eines Waffensachverständigen weiter. Der Richter unterbricht die Verhandlung, der Angeklagte wird in Handschellen zurück in die Untersuchungshaft gebracht.