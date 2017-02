Stühlingen So kommen die Schelmengräbler zu ihrem Namen

Die Lausheimer Schelmengräbler feiern in diesem Jahr Fasnacht unter dem Motto "Andere Länder, andere Gwänder". Die heiße Phase zieht sich von 9. Februar bis 4. März.

Lausheim (luk) Die heimische Fasnacht ist in den vergangenen Jahren viel bunter geworden. Fast in jedem Dorf gibt es einen Narrenverein oder ein Narrenkomitee, das sich Gedanken über einheitliche Narrenhäser und Masken gemacht hat. In der Regel wurden dafür alte Sagen und Märchen hervorgekramt. In Lausheim gibt es zwar keinen Narrenverein, sondern ein freies Komitee, das hat sich diese Gedanken vor einigen Jahren auch gemacht – es soll um 2008 oder 2009 gewesen sein, ganz genau konnte sich keiner mehr erinnern – jedenfalls wollten die Luusemer auch in das Fasnachtsgeschehen einsteigen.

Sie suchten nach einer geeigneten Figur und wurden fündig. Sie kreierten den Schelmengräbler. Was jedoch ist ein Schelmengräbler? Wie Anton Dienstberger erklärt, gibt es in Lausheim in Richtung Ewattingen einen Geländegraben, der bei Tauwetter manchmal wie ein Wildbach den Hang hinunter zum Mühlebach läuft. Und ein Schelm ist im Volksmund jemand, der nicht immer das tut, was man von ihm erwartet wird, sondern eher listige oder lustige Dinge. So wurden die Lausheim Narren Schelmengräbler. Dazu kommt, dass die Lausheimer während der Fasnachtszeit ihr Dorf einfach zum Freistaat ausrufen und so der Obrigkeit keinerlei Gehorsam leisten müssen.

Damit jeder weiß, wann und wo die Luusemer an den Fasnachtsveranstaltungen teilnehmen, ziehen sie sich ein grünes Welschhemd an, auf dessen Rückseite ein besonderer Schelmengräbler aufgemalt ist. In diesem Jahr heißt das Motto im Freistaat Luuse "Andere Länder, andere Gwänder". Zünftig geht es am Schmutzigen Donnerstag um 6 Uhr los mit dem Wecken, um 10.30 Uhr wird der Kindergarten geschlossen, um 15.11 startet der Kinderumzug durch das Dorf, beginnend im Unterdorf.

Anschließend ist Narrentreiben im Gasthaus "Kranz". Ab 19.11 Uhr ist dann Hemdglunkerball im "Kranz" mit DJ Michael und einem Programm der örtlichen Vereine. Am Fasnachtssonntag ist ab 20.11 Uhr Kostümball bei Rita und Hugo im "Kranz", mit dabei werden auch die Geißen-Guggis aus Weizen sein. Im Anschluss ist Narrenbaumverlosung. Am Fasnachtsmontag sind die Schelmengräbler beim Umzug in Stühlingen und am Dienstag in Ewattingen. Die Fasnacht wird am Samstag, 4. März, bei Einbruch der Dunkelheit verbrannt.