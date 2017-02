Stühlingen So gigantisch war der Umzug in Stühlingen

So gigantisch war der Umzug in Stühlingen

Ein großer bunter Fasnachtsumzug hat sich am Montag durch Stühlingen geschlängelt. Die Hungrigen Stühlinger und zahlreiche befreundete Cliquen aus der Schweiz und der Umgebung warten auf die Besucher und boten einen sehenswerten Umzug.

Stühlingen – Der Fasnachtsmontagsumzug in Stühlingen ist eine feste Größe im Oberen Wutachtal. Auch in diesem Jahr war dieser Umzug wieder ein voller Erfolg. So sagte einer der Umzugsteilnehmer: „Das ist ja ein granatenmäßiger Umzug bei dem herrlichen Wetter, die Hungrigen müssen einen ganz besonderen Draht nach oben haben.“ Dem war auch so, etwa rund 3000 Umzugsteilnehmer waren erwartet worden, doch diese Zahl wurde weit überschritten. Auch die Zuschauer waren nicht zu zählen, dichte Reihen standen an der Hauptstraße entlang, schon lange bevor sich der große Umzug in Bewegung gesetzt hatte.

Jeder wollte natürlich den besten Platz haben, um recht viel sehen können. Viele waren schon vor 12 Uhr nach Stühlingen gekommen und nutzten das überaus reiche Speisenangebot, um sich für die kommenden Stunden zu stärken. Die Hungrigen waren natürlich darauf vorbereitet und an den vielen Ständen und Buden gab es dicke Trauben von Menschen. Der Umzug hielt auch das, was er versprochen hatte. Die bunte Vielfalt von Masken und Häsen zauberte eine ganz besondere Stimmung in den Umzug. Dass in diesem Jahr auch gigantische Umzugswagen mit dabei waren, machte dies komplett. Besonders erfreulich war, dass nicht nur Vereine aus dem südbadischen Raum zum Umzug angetreten waren. Auch bis hoch an die schwäbische Grenze und weit über die Schweizer Grenze nach Frauenfeld hinaus statteten Narren den Hungrigen Stühlingern einen Besuch ab, sie hatten zum Teil auch ihre eigenen Fans mitgebracht. Die Zuschauer freuten sich und machten gerne mit. Ein solches Erlebnis wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Bildergalerie im Internet unter