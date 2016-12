Stühlingen Silvesterbrauch des Baschens um eine Neujahrsbrezel wird vom SV Stühlingen gepflegt

Der SV Stühlingen hält die Tradition des Baschens an Silvester am Leben.

Wie lange der alte Silvesterbrauch des Baschens in Stühlingen gepflegt wird, ist nicht bekannt. Jedenfalls wurde der Brauch nach Kriegsende erfolgreich wiederbelebt. Vor Jahren hat der Sportverein Stühlingen die Austragung des Baschens am Silvesternachmittag übernommen. Damit war nicht nur garantiert, dass der Brauch überlebte, ein weiterer positiver Aspekt war, dass die männliche junge Generation übernahm, was es mit dem Baschen auf sich hat. Vielen Stühlinger Generationen wurde so schon dieser Silvesterbrauch vermittelt.

Es dürfen auch Frauen und Kinder teilnehmen, aber traditionell ist das Baschen eine Männerdomäne. Sie sind beim Baschen gut aufgehoben, während die Frauen die Silvestervorbereitungen treffen. Als köstliche Trophäen gelten die ofenfrischen Neujahrsbrezeln, die stapelweise auf den Tischen verteilt sind. Sobald diese den Besitzer gewechselt haben, wird ein neuer Stapel aufgetischt. Soweit bekannt, ist noch nie eine Neujahrsbrezel übrig geblieben. Diese schmecken besonders köstlich am Neujahrsmorgen, nachdem man sie in den Kaffee stippt oder mit Butter bestrichen hat. Wem das Glück besonders hold ist, der trägt einen hohen Brezelstapel nach Hause. Früher, als noch in den Stühlinger Gasthäusern der Brauch gepflegt wurde, konnte man wahlweise auch hausgemachte Tellersülze gewinnen, in der ein Sauschwänzle nicht fehlen durfte. Dieser Gewinn wurde meist gleich an Ort uns Stelle verspeist.

Baschen ist ein Glücksspiel mit Würfeln. Einer in der Tischrunde wird zum "Schriftführer" bestellt. Zunächst muss festgelgt werden, ob hoch oder tief gespielt wird. Bei hoch gewinnt, wer die meisten Augen erwürfelt hat, bei tief umgekehrt. Für die Spieler ist es ein großer Unterschied, ob man eine Neujahrsbrezel gewinnt oder um schnödes Geld spielt. Ganz nebenbei macht der Sportverein zum Jahresende ohne allzu großen Aufwand etwas Gewinn. Im Sportheim sind mehrere Tische vorbereitet. Wer hereinkommt, setzt sich einfach zu einer Tischrunde. Da kommen dann auch schnell ein Dutzend Mitspieler oder auch mehr zusammen. Um 14 Uhr beginnt der Spaß im Sportheim des SV Stühlingen. Auch in jüngerer Zeit wurde der Brauch von Stühlinger Gasthäusern übernommen.