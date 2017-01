Stühlingen Seniorenvereinigung Bettmaringen unter neuer Leitung

Hans-Rudi Otteny tritt als Vorsitzender der Seniorenvereinigung St. Fridolin Bettmaringen die Nachfolge von Hermann Keßler an. Das rege Vereinsleben sorgt für hohe Zuschüsse von der Stadt und Kirchengemeinde.

Bettmaringen (ywü) Das rege Vereinsleben bescherte der Seniorenvereinigung St. Fridolin Bettmaringen hohe Zuschüsse, wie in der Hauptversammlung im Gasthaus zur Mittleren Alp bekannt wurde.

Der Vorsitzende Hermann Keßler stellte sich nach sechs Jahren als Stellvertreter und weiteren sechs Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. Neu gewählt wurde Hans-Rudi Otteny. Im Amt bestätigt wurden Stellvertreter Adelbert Mayer, Rechner Erich Preiser, Schriftführer Oskar Intlekofer und die drei Beisitzer Elsbeth Waldkircher, Alfred Preiser und Hermann Majocko. Auf Wunsch der zahlreichen Senioren wurde bei der Aufstellung darauf geachtet, dass die gleichmäßige Verteilung von Vertretern der vier Orte Bettmaringen, Mauchen, Wangen und Wittlekofen gewährleistet ist. So hat jeder Ortsteil seinen Ansprechpartner. Auch erhält so der Vorsitzende nicht 40 Anrufe zur Anmeldung auf eine Ausfahrt, wie das in der Vergangenheit der Fall war.

Etwa alle zwei Monate unternahmen die Senioren ab dem 60. Lebensjahr im vergangenen Jahr eine Ausfahrt, oft verbunden mit Kaffeeplausch, Essen, Besichtigung und Gottesdienst. Gestartet wird das Jahr im Anschluss an die Hauptversammlung regelmäßig mit dem Josefstag, der in Wittlekofen mit einem Gottesdienst gefeiert wird und dieses Jahr auf den 19. März fällt.

Aufgrund der enormen Größe des Vereins mit durchschnittlich 40 Personen bei Ausfahrten sowie der vielen Unternehmungen durch das Jahr errechneten die Stadt einen Zuschuss von 160 Euro und die Kirchengemeinde einen jährlichen Zuschuss von 450 Euro, der rückwirkend für zwei Jahre ausbezahlt wurde. Pfarrer Fabian M. Schneider erläuterte neben der Berechnungsgrundlage auch die Auswirkungen durch die gemeinsame Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz: "Damit es gerechter zugeht, wurden in manchem Ort die Zuschüsse gekürzt und im anderen erhöht. Sie sind eine große Vereinigung und unternehmen sehr viel. Damit sehen Sie, wie wertvoll Ihre Arbeit ist."

Der neue Vorsitzende Hans-Rudi Otteny legte den Senioren den dienstäglichen Mittagstisch des Ja-Vereins attraktives Dorfleben ans Herz sowie die Betreuungsmöglichkeiten: "Hut ab, dass die Frauen sich so einsetzen!" Ortsvorsteher Gerhard Boll fungierte als Wahlleiter. Er informierte darüber, dass in alle Haushalte ein Fragebogen des Ja-Vereins mit Fragen über den Bedarf eines Bürgerbusses komme.