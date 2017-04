Stühlingen Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen sucht einen Pfarrer

Bis jetzt hat sich kein Bewerber für die ausgeschriebene Stelle beworben. Im Sommer wird ein Geistlicher aus Kamerun Pfarrer Fabian Schneider vertreten. Mehrere kirchliche Gebäude, unter anderem die Stühlinger Stadtkirche, müssen saniert werden.

Wann die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen einen neuen Pfarrer bekommt, steht bis auf Weiteres in den Sternen. Für die ausgeschriebene Stelle hat sich kein einziger Bewerber gemeldet.

Nun wird im Herbst erneut ausgeschrieben. Da für eine andere Pfarrei im Einzugsgebiet der Erzdiözese Freiburg mehrere Bewerbungen vorliegen, will man seitens des Personalamtes der Erzdiözese Freiburg versuchen, einen dieser Bewerber für Stühlingen zu gewinnen. Dies ist kurz zusammengefasst die Auskunft, die Pfarrgemeinderatsmitglied Georg Hupfer von einem Sondierungsgespräch aus Freiburg mitbrachte.

Pfarrer Fabian Schneider bleibe in Stühlingen bis die Stelle besetzt sei. Wie aber bekannt ist, möchte auch Schneider seinen derzeitigen Wirkungsort zum Herbst verlassen. Auch eine Gemeindereferentin wird für Eggingen-Stühlingen gesucht. Auch hier ist die Nachfrage größer als das Angebot wie Sonja Weißenberger, Gemeindereferentin in Jestetten informierte. Eine Bewerbung liege jedoch vor.

Ansprechpartnerin für alle innerkirchlichen Angelegenheiten vor Ort ist Sonja Gehringer. Sie ist Mitarbeiterin der Stühlinger Kirchenverrechnungsstelle und dort zu erreichen.

Angesichts der derzeit sich entwickelnden innerkirchlichen Veränderungen konnte auf Intervention des Vorstandes der Visitationstermin in das Jahr 2019 verschoben werden. Als Ferienvertretung für Pfarrer Schneider amtiert vom 18. Juli bis 20. August ein Pfarrer aus Kamerun in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen.

Karl Albicker, Stühlinger Pfarrgemeinderat, informierte über diverse Schäden an kirchlichen Immobilien in Schwaningen, Blumegg und Eberfingen, die sich bei einer Kontrollbegehung herausstellten, darunter auch Insektenbefall. Bei der laufenden Sanierung des Stühlinger Pfarrhauses kann der Kostenrahmen voraussichtlich eingehalten werden." Es ist keine Nachfinanzierung erforderlich", so Karl Albicker. Am und im Turm der Stühlinger Stadtkirche werden Schalläden eingebaut und die Verschmutzung durch Taubenkot entfernt. Diese Kosten sind im Haushaltsplan enthalten.

Die Spende des verstorbenen, ehemaligen Stühlinger Bürgers Manfred Härtenstein wird zur Finanzierung der Konradsaalsanierung verwendet. Pfarrer Schneider informierte, dass die diesjährigen Ministrantenausflüge für die Jüngeren in den Europa Park, für die Älteren nach Basel führen. Bei Pfarrer Olaf Winter in Schliengen dürfen die Ministranten übernachten. Außerdem wird wieder ein Fußballturnier auf der Sportanlage in Weizen stattfinden. Sonja Weißenberger stellte das Aufgabenspektrum der Seelsorgereferenten vor. Ein Schwerpunkt sei die Religionspädagogik, Kommunion-und Firmbegleitung, Beerdigungen, Begleitung und Vernetzung der ehrenamtlich tätigen Gemeindemitglieder und Ansprechpartnerin für Menschen in Notlagen.

Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Eggingen-Stühlingen ist Helga Kromer aus Stühlingen-Wangen. Dem Pfarrgemeinderat gehören 24 Personen an. Jeder Ortsteil ist darin vertreten.