Stühlingen Schwarzwaldverein Stühlingen ehrt langjährige Mitglieder

Rita Held und Erich Maier sind bereits seit 50 Jahren dabei. Eine besondere Würdigung erfuhr auch Elsbeth Meier-Mäder aus dem Schweizer Schleitheim, die viele Exponate für Ausstellungen beisteuerte.

Stühlingen (luk) Jede Menge Ehrungen langjähriger verdienter Mitglieder gab es bei der diesjährigen Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins.

Stolze 50 Jahre ist Rita Held dabei, immer wieder unterstützt sie den Schwarzwaldverein mit Leihgaben für Ausstellungen. Auch Erich Maier aus Stühlingen ist seit 50 Jahren dabei, ihn verbindet mit dem Schwarzwaldverein vor allem die große Begeisterung für das Städtlefest und er unterstützt auch die Festwirtschaft, die sich fest im „Judenwinkel“ zur Städtlefestzeit etabliert hat. Vierzig Jahre dabei sind auch Jutta und Günter Buttle, wobei Jutta Buttle immer wieder leckere Kuchen backt und Günter Buttle als versierter Wanderführer aktiv ist. Ebenso sind Paula und Gerhard Kehl seit 40 Jahren dabei, auf ihr Konto gehen viele Arbeiten in Schür und Garten. Gerhard Kehl ist seit 2011 Wegwart beim Schwarzwaldverein und leistet viele Stunden an den Wanderwegen, besonders in den Wutachflühen. Elsbeth Meier-Mäder aus Schleitheim zählt zu den Urgesteinen des Schwarzwaldvereins von der anderen Seite der Grenze.

Viele Fotos und Exponate für Ausstellungen und Vorträge stammten von ihr und auch viele Blumen für Dekorationen stammen aus ihrem Garten. 25 Jahre schon ist Hans Kaufmann dabei. Ursprünglich von der Ortsgruppe Lottstetten unterstützt er seit zehn Jahren die Ortsgruppe Stühlingen und fungiert als stellvertretender Wegewart des Bezirks. Sie alle erhielten die Ehrennadeln mit den dazu gehörenden Urkunden und kleine Geschenke.