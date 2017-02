Stühlingen Schwaninger Spatzen feiern bei Buntem Nachmittag närrisch

Besonders gut kamen die drei Tenöre Matthias Gutmann, Benedict Buntru und Edgar Stadler bei Besuchern gut an. Auch die Landfrauen sorgten für einen, im wahrsten Sinne des Wortes, "herzlichen" Auftritt.

Schwaningen – Mächtig ins Zeug legten sich die Narren beim Bunten Nachmittag der Spatzenzunft am Sonntag in Schwaningen. Vor allem die Jungnarren trumpften mit ihren ausgefallenen Darbietungen auf und ernteten Beifallsstürme beim Publikum.

Gleich zu Beginn sorgte als wilde Horde Wikinger verkleidet, der Musikverein unter Leitung von Tim Barth für beste Stimmung im Saal. Schlag auf Schlag folgte das närrische Programm um die Gäste bei Laune zu halten. Dass auch ein Märchen bestens für die Fasnacht geeignet ist, bewiesen Simone Gehri, Vanessa Schlatter, Celina Vogel, Mario Folts, Benedict Buntru und Marco Maier mit ihrem spaßigen Auftritt „Aschenputtel einmal anders“. Die drei Tenöre Matthias Gutmann, Benedict Buntru und Edgar Stadler mussten ihr Gastspiel zweimal aufführen, so gut kam es beim Publikum an. Zwischendurch heizten die Spatzbachfätzer kräftig ein. Die Narrenmusik, welche Dirigent und Elferrat Tim Barth im vergangenen Jahr mit den jungen Musikern im Dorf gegründet hatte, wurde schon am Schmutzigen Dunschtig von den Einwohnern für ihr melodisches Wecken überschwänglich gelobt.

Für leuchtende Augen bei den Müttern sorgten Narrenmutter Heidi Preiser und Elferrätin Daniela Zimmermann, als sie in der Pause mit einer ausgesuchten Jury die herzigen Kostüme der Kinder prämierten. Weiter ging es im Programm mit den Landfrauen die mit ihrem Pyjama-Tanz unter Leitung von Bettina Burger für Furore sorgten und dem Elferrat, der mit Duschgepflogenheiten von Männern und Frauen brüllende Lacherfolge landete. Als Abschluss präsentierte Narrenvater Edgar Stadler die traditionelle Schnitzelbank, bei der Widersinniges aus der Politik auf die Schippe genommen wurde.

