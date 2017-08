Schüsse aus Softair-Waffe in Stühlingen - Polizei durchsucht Wohnung

Autoinsasse schießt mit Waffe: Wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei seit Dienstag gegen einen Mann aus Stühlingen.

Einer Frau war am frühen Nachmittag in der Stühlinger Unterstadt ein schwarzes Auto aufgefallen, aus dessen Beifahrerfenster ein Arm mit einer Waffe herausragte. Der Beifahrer stieg aus, gab Schüsse in Richtung Kirchweg ab, dann fuhr das Auto davon.



Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die hegte einen Verdacht und schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Diese erwirkte einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung des Fahrzeughalters. Die Polizei fand dort den mutmaßlichen Schützen und beschlagnahmte eine Softair-Waffe.