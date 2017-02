Stühlingen Schüler der Realschule Stühlingen können auch im kommenden Schuljahr zweisprachigen Unterricht wählen

Das Angebot des bilingualen Unterrichts an der Realschule Stühlingen wird fortgesetzt. Multimediale Angebote unterstützen das Lernen.

Schulleitung und Kollegium der Realschule Stühlingen freuen sich darauf, auch im neuen Schuljahr ab September einer fünften Klasse bilingualen Unterricht anbieten zu können. Am Ende des laufenden Schuljahres wird erstmals eine zehnte Klasse entlassen, in der weite Teile des Geografie- und Geschichtsunterrichts über sechs Jahre hinweg in englischer Sprache unterrichtet wurden.

Der Leiter der Fachschaft bilingualer Unterricht, Gerd Wiesmann, betont: "Der Erfolg des bilingualen Unterrichts, ein Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal der Realschule Stühlingen, ist auch auf die gute mediale Ausstattung der Schule zurückzuführen." So verfügt die Schule über multimediale Klassenzimmerlösungen, eingerichtet von Johannes Bächle, mithilfe derer in allen Fächern jederzeit das Lernen visuell und auditiv unterstützt werden kann. Ergänzend dazu eröffnet ein Klassensatz Tablet-Computer weitere Möglichkeiten, die neuen Medien gesteuert und zielgerichtet, zum Beispiel zur Förderung der Sprachkompetenz, einzusetzen.

Das sprachliche Profil der Realschule Stühlingen wird abgerundet durch Angebote wie den Erwerb des Sprachzertifikats der Universität Cambridge, die Teilnahme am europaweiten Sprachwettbewerb Big Challenge, die wöchentliche Freiarbeitsstunde im eigens dafür eingerichteten Sprachraum Little Britain sowie den Besuch von englischsprachigen Theateraufführungen.

Als Ergänzung dazu haben die Jugendlichen bereits von der sechsten Klasse an die Möglichkeit, Französisch als zweite Fremdsprache zu wählen. Davon profitieren vor allem diejenigen, die nach dem Abschluss der Mittleren Reife an berufliche Gymnasien wechseln, wo ihre Französischkenntnisse anerkannt werden und sie keine zweite Fremdsprache belegen müssen. Die Übergangsquote von Realschulen an berufliche Schulen und berufliche Gymnasien mit dem Ziel, die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife zu erlangen, liegt derzeit bei mehr als 50 Prozent und ist somit eine gute Möglichkeit, in neun Jahren das Abitur zu erlangen.