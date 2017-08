Stühlingen Sanierung der Stühlinger Altstadt: Wie sich das Stadtbild und urbane Leben seit den 60ern verändert hat

Die Erhaltung des Stühlinger Stadtbildes bei einer Sanierung ist eine schwierige Aufgabe. Denn das urbane Leben im Hohenlupfenstädtle hat sich in den letzten 50 Jahren stark gewandelt. Bei allem gilt es, den historischen Charakter möglichst beizubehalten.

Die Sanierung der Altstadt wird wohl um ein Vielfaches komplexer und schwieriger als die bereits vollzogenen Sanierung der Unterstadt, wenn man den vielfältigen Aspekten gerecht werden will. Die Gebäudesubstanz ist die alte, total verändert hat sich aber das urbane Leben.

Wie sich die Zeiten innerhalb von 50 Jahren verändern, lässt sich am städtischen Leben der Stühlinger Altstadt einst und jetzt erkennen. Die Rede ist hier nicht vom Mittelalter, sondern vom Leben in den 60er oder 70er Jahren. Damals sorgten um die 50 Kinder für jede Menge Leben in den Gassen. Drei Lebensmittelgeschäfte, Schölderle und Brogle und die Bäckerei Walz/Bruder hatten ihr Auskommen. Es gab den Blechner Fritz Schölderle, der jungen Ehepaaren Waschmaschine, Kühlschrank, Herd und Spültisch auf Abstotterfinanzierung lieferte, ohne Zins zu verlangen.

Vier aus damaliger Sicht große Landwirtschaften (Porten, Büche, Mond und Groß) wurden trotz der Enge betrieben. Fast in jedem Haus wurden Ziegen und Hühner gehalten und hinter den Häusern gab es Gärten, die der Selbstversorgung dienten. Vier Brunnen waren nicht nur Schmuck sondern auch Viehtränken. Ein enges Gässchen zwischen Gerbergasse und Schlossstraße ist längst zugemauert. Die „Judeschür“ war dort, wo sich heute ein Dreifamilienhaus im Judenwinkel befindet, während das Rabbihaus noch nahezu unverändert erhalten ist und gern von Nostalgikern angemietet wird.

Im ehemaligen altkatholischen Pfarrhaus wohnte noch eine Pfarrersfamilie. Parkprobleme waren unbekannt, denn kaum jemand besaß ein Auto. Es wurde mit Holz geheizt und wer ganz fortschrittlich war, leistete sich wenigstens für einen Raum in der Wohnung einen Ölofen.

Waschmaschinen und Fernseher waren im Kommen, aber manche Familien konnten sich erst mal nur eine Wäscheschleuder leisten. Drei Sender konnten empfangen werden. Zum Gesamtbild der Altstadt gehörten auch viele Misthaufen, die im Laufe der Jahre zu kostbaren Parkplätzen umfunktioniert wurden. Kinder konnten nahezu ungestört auf den Straßen Fußball spielen und im Sommer in den Brunnen plantschen, denn ein Schwimmbad gab es erst später.

Im Ökonomieteil des Schwarzen Adlers war der städtische Farrenstall untergebracht, in dem gemeindeeigenes Vieh untergebracht war. Es gab einen Farrenwärter, ein Beruf, der längst ausgestorben ist. In den beiden Lebensmittelgeschäften gab es noch Zucker, Grieß, Mehl usw., das aus großen Säcken abgewogen wurde. Margarine wurde aus einem großen Eimer herausgestochen und Milch wurde in mitgebrachte Milchkannen abgefüllt.

Ein Laib Brot war für 50 Pfennige zu haben. Blechner Schölderle fertigte Gießkannen aus Blech, die bleischwer waren aber ewig hielten und bei den beiden Schuhmachern Hierholzer und Adam ließ man seine Schuhe besohlen. Und als 1929 das Loreto-Krankenhaus (heute: Hegau-Bodensee-Klinikum) gebaut wurde, dachte noch kein Mensch daran, dass aus dem Zufahrtsweg einst eine Rettungsstraße wird. So kommt es, dass der später gebaute Gehweg 20 Zentimeter über Straßenniveau liegt, und das Zufahrtssträßchen viel zu schmal angelegt ist. Gleiches gilt für die Ortsdurchfahrt auf Höhe Zinnmauer. Der nordöstliche Stadtbach wurde eines Tages eingedolt, während der südwestliche Stadtgraben neben dem Judenwinkel das visuelle Aushängeschild des Städtle ist. Man darf gespannt sein, was die Sanierer aus dieser schwierigen Baustelle machen.