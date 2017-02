Stühlingen Sängerbund und Realschule Stühlingen gehen eine Musikalische Kooperation ein

Der Sängerbund Stühlingen und die Realschule Stühlingen arbeiten künftig zusammen. Die Partnerschaft wird nun offiziell mit einem Vertrag besiegelt.

Sängerbund Stühlingen und Realschule Stühlingen gehen eine Musikpartnerschaft ein. Die Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen wird vom Kultusministerium gefördert. Im Beisein von Reinhold Indlekofer, Präsident des Chorverbandes Hochrhein, Sonja Dannenberger, Jugendreferentin des Chorverbandes und Leiterin des Musikteams am Schulamt Lörrach, den Vertreterinnen des Sängerbundes Hanne Rösch und Nicole Würth-Held sowie von Rektor Felix Lehr und Musiklehrerin Ursula Meier wurde nun die Patenschaftsurkunde übergeben.

Beim Fest zum 50-jährigen Bestehen der Realschule im Juli 2016 begeisterten Sängerbund und Realschulchor mit drei Liedern. Damit war der Grundstein für gemeinsame Aktionen gelegt. Man ist wegen generationenübergreifender Auftritte in Kontakt. Reinhold Indlekofer beglückwünschte die Realschule zu diesem Schritt. Er betonte, dass diese Patenschaft Potenziale freisetze und Brücken zwischen den Generationen baue. Kompromisse seien allerdings wahrscheinlich nötig, um die unterschiedlichen Vorstellungen von Kultur auf einen Nenner zu bringen. Er dankte Rektor Felix Lehr und der Leiterin der Kooperation, Ursula Meier, für ihren Einsatz und bezeichnete die Kooperation als einen Schritt in eine gute Zukunft, in die gewinnbringende Förderung des Musiklebens der Heimat.

Die Vertreterin des Staatlichen Schulamts Lörrach, Sonja Dannenberger, überbrachte in Vertretung der Schulrätin für Schulmusik, Judith Maier, die Glückwünsche des Schulamts. Hanne Rösch wandte sich an die Klasse 5a: „Wir sind heiß auf Euch.“ Sie freut sich auf weitere gemeinsame Termine. Schulleiter Felix Lehr betonte, dass der Nutzen einer solchen Musikpatenschaft für die Schule groß sei und sieht der weiteren Entwicklung positiv entgegen.

Der Unterzeichnung der Urkunde ging eine längere Vorbereitungszeit voraus. Bereits im vorletzten Schuljahr trafen sich der damalige Schulleiter, Uli Grieshaber, und die Vorsitzende des Sängerbunds, Christine Pflanzl, zu ersten Sondierungsgesprächen. Es wurde eine Chorklasse gebildet, die sich unter Leitung von Ursula Meier auf erste Auftritte zusammen mit dem Sängerbund vorbereitete. Eine musikalische Konzeption wurde von Ursula Meier und Christine Pflanzl erstellt.