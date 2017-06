Stühlingen Sängerbund Stühlingen: Ohrenschmeichler am Mühleareal

Sommer Pop-Konzerts des Sängerbundes Stühlingen lockt viele Besucher. Ehrung verdienter Sänger in Veranstaltung eingebunden.

Fröhliche und besinnliche Klassiker aus den Happy Sixties, idyllisches Ambiente, auf einen herrlichen Sommerabend eingestimmtes Publikum, ließen auch die Neuauflage des zweiten Sommerpop-Konzertes zur runden Sache werden.

Veranstalter war wieder der Stühlinger Sängerbund, mal in kompletter Formation, mal als „Soundstarker Projektchor.“ Schauplatz war das historisch, nostalgische Mühleareal. Franziska Süß aus Wutöschingen am E-Piano und Percussionist Felix Pflanzl ernteten Sonderapplaus. Ein Schmankerl für sich war die Projektformation „SoundStark“ mit 13 Sängerinnen und Sängern. Wer kennt sie nicht, die Ohrenschmeichler „Morning has broken,“ „Tears in Heaven,“ „The Sound of Silence“? Lieder, die sich harmonisch in das besondere Ambiente des Schauplatzes einfügten.

Zur Einstimmung forderte Chorleiter Reinhard Süß das Publikum zum Mitsingen mit „Singing all together“ auf. Weiter ging es dann mit „Hallo my Baby,“ „Killing my softly,“ „Moon River“ und weiteren Songs, die auch nach Jahrzehnten ihre Aktualität nicht verloren haben. Durch das Programm führte erstmals kenntnisreich und im „schönschte Schtüehlinger Dilaekt“, Arnfried Winterhalder. Monika Scholz trug einige der besonders schönen englischen Texte in deutscher Sprache vor, die im Nachhinein auf englisch gesungen wurden. Paul Simon, Phil Collins, Cat Stevens, Eric Clapton, Henri Mancini und etliche weitere Barden hätten vermutlich ihre helle Freude an den Interpretationen ihrer Songs gehabt.

Eingebettet in das Konzert war die Ehrung der verdienter Sänger Marianne Löhle, Iris Stoll, Anita Heigl und Josef Würth. Josef Würth ist mit 50-jähriger Sängerkarriere längst Ehrenmitglied. Er trat in den Chor ein, als Anton Stoll noch Vorsitzender war. Iris Stoll und Marianne Würth sind nun die die jüngsten Ehrenmitglieder. Sie sind seit 40 Jahren dabei. Marianne Löhle war von 2001 bis 2005 Vorsitzende und bekleidete mehrere Vorstandsämter. Ebenso erfolgreich Iris Stoll die zehn Jahre lang den Verein leitete. Beide kennen die Not der Dirigentensuche. Und während der Amtszeit von Iris Stoll konnte der Chor das erste eigene Vereinslokal beziehen. Iris Stoll führte die Frauenfasnacht ein und in ihre Amtszeit fiel 2011 die erfolgreiche Teilnahme an einem Chorwettbewerb und das Jubiläumsfest 150 Jahre Sängerbund. Anita Heigl wurde für 25 Jahre Treue zum Chor ausgezeichnet. Mit dem Lied „Come again“ bedankte sich der Chor bei den langjährigen Leistungsträgern.

Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder