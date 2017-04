Stühlingen SV Stühlingen beschließt Erhöhung der Beiträge

Verein blickt auf zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen, wie das Oktoberfest oder die Teilnahme am Fasnachtsmontag zurück. Bei der jüngsten Versammlung wurde eine Erhöhung der Beiträge für Jugendspieler von 20 auf 25 Euro und für Passivspieler von 22 auf 25 Euro ab 2018 beschlossen.

Stühlingen – Der Sportverein Stühlingen konnte bei der diesjährigen Hauptversammlung auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückblicken. Nicht nur dass in sportlicher Hinsicht so einiges gelaufen war, sondern auch die vielen Vereinsaktivitäten standen im Blickpunkt.

So gab es im Vereinsheim diverse Instand- und Wartungsarbeiten, es wurden neue Tore beschafft und eingesetzt, der Boiler ausgetauscht und sogar im Vereinsheim wurden Vorhänge montiert, wofür Vorsitzender Dietmar Vollmer einen besonderen Dank an Irmtraut Krajewski richtete. Dank richtete Vollmer auch an Rüdiger Meyer als Vertreter der Stadt für die Vereinszuwendung.

Ganz besonders erfreut zeigte sich Vollmer darüber, dass die Unternehmungen im außersportlichen Bereich, wie Oktoberfest, das Baschen oder die Teilnahme am Fasnachtsmontag mit dem Barzelt in der Hauptstraße wieder ein voller Erfog geworden sind. Vollmer bezeichnete das Barzelt als Selbstläufer, denn die vielen Teilnehmer am Umzug nutzen das Angebot gerne.

Große Aufmerksamkeit widmet der SV Stühlingen der Jugendarbeit und hier kommt der Einsatz des Fördervereins sehr zum Vorteil. Vollmer bedankte sich besonders beim Vorsitzenden Friedbert Pabst. Durch die Zuwendungen des Fördervereins konnten einige Jugendveranstaltungen durchgeführt werden, dabei hatte der Förderverein auch die wirtschaftliche Verantwortung des Bezirksrundenturniers der Jugend übernommen.

Bei den Neuwahlen die unter der Leitung von Rüdiger Meyer stattfanden wurden die Posten Allgemeiner Betrieb (Klaus Blakowski) und Spielbetrieb (Marcel Albiez) in ihren Ämtern bestätigt. Ebenso wurde Schriftführer Frank Henninger in seinem Amt bestätigt. Neu gewählt wurden Ramona Glattfelder als erste Jugendleiterin und Andreas Mies als zweiter Jugendleiter. Als Beisitzer wurde Florian Isele gewählt.

Im Rahmen einer Fragerunde wurde vom Vorstand beantragt, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. So sollen diese für Jugendspieler von bisher 20 auf 25 Euro erhöht werden und die Passivspieler von 22 auf 25 Euro. Die Versammlung stimmte zu, diese ab dem Jahr 2018 vorzunehmen.

Wolfgang Spitz, als Vertreter des Südbadischen Fußballverbands erläuterte die Sichtweise des Verbands, da offenbar viele Vereine im Moment etwas Unzufriedenheit zeigen. Der DFB versuche aktuell mit dem Masterplan 2018 die Vereine wieder mehr ins Boot zu holen. Das größte Problem ist allerdings der Schiedsrichtermangel, der sich weiter verschärfe.