Stühlingen Riskante Fahrt mit Sattelzug

Die Polizei hat am gestrigen Mittwoch den Fahrer eines Sattelzugs aus dem Raum Heilbronn gestoppt, der auf der B 314 bei Stühlingen durch riskante Überholmanöver etliche Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll.

Dem 51-Jährigen wird vorgeworfen, dass er gegen 16.15 Uhr riskante Überholmanöver unternommen hat und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. So soll er bei Eberfingen trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge überholt haben, darunter ein DRK-Rettungswagen. Nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen der entgegenkommenden Fahrzeuge seien Kollisionen vermieden worden, so die Polizei. Nach Anrufen von betroffenen Autofahrern konnten die Beamten den Lkw-Fahrer in Hauenstein stoppen. Die Polizei bittet zur restlosen Klärung der Vorgänge, Zeugen und Gefährdete sich zu melden (07751/8316-0). Dies betrifft insbesondere einen Rollerfahrer, der im Bereich zwischen Zollamt Waldshut und Stellwerk durch das riskante Überholen des fraglichen Lkw-Fahrers fast gestürzt sein soll.