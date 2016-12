Stühlingen Rechnungsamtsleiterin Kristin Schippman: "Wir haben einen soliden Haushalt aufgestellt"

Kristin Schippman leitet seit 2015 das Rechnungsamt der Stadt Stühlingen. Der Haushalt 2017 ist in trockenen Tüchern. Im Interview erläutert die Rechnungsamtsleiterin die wesentlichen Fakten des umfangreichen Orientierungswerkes.

Frau Schippmann, wie lauten die Eckdaten des Haushaltes 2017 der Stadt Stühlingen?

Das Gesamtvolumen umfasst 19,15 Millionen Euro. Hiervon entfallen 15,2 Millionen auf den Verwaltungshaushalt und rund vier Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Daneben haben wir auch noch die Wirtschaftspläne unserer Eigenbetriebe Wasserversorgung und ZIS, „Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen.“

Wie sieht es mit Schuldenstand, Kredittilgung und Pro-Kopf-Verschuldung aus?

Der Schuldenstand des Kernhaushaltes wird zum 31. Dezember 2017 voraussichtlich bei rund drei Millionen Euro liegen. Das sind pro Einwohner 602 Euro unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 305 020 Euro und einer Kreditaufnahme von 217 368 Euro – falls Letztere tatsächlich erforderlich wird. Die Nettozuführungsrate liegt mit 67 714 Euro unter der Mindestzuführungsrate, weshalb im Haushaltsplan gemäß Gemeindeordnung die Bruttodarstellung erfolgt.

Was sind im Investitionsbereich die dicksten Brocken?

Investitionen in Höhe von 3,4 Millionen Euro sind vorgesehen. Dickster Brocken ist der Bau des Feuerwehrhauses und Gemeindesaales in Wangen, gefolgt von zwei Erschließungsmaßnahmen in Wangen „Litzbühl“ und im „Inneren Zelgle“ in Stühlingen.

Wo liegen die Unwägbarkeiten?

Diese liegen in der Gewährung von Zuschüssen und bei der Entwicklung der Gewerbesteuer. Aber wir haben wieder einen sehr zurückhaltenden, soliden Haushalt aufgestellt.

Wurde am Gewerbesteuersatz gerüttelt oder war das in der Beratungsphase gar kein Thema?

Die Gewerbesteuer ist seit 2003 unverändert. Eine Änderung war bei der Beratung nie ein Thema.

Wie hoch ist der Personalkostenanteil der Stadt Stühlingen?

Das ist mit drei Millionen Euro der größte Ausgabenblock und macht 20 Prozent des Etats aus.

Laut Bürgermeisterin Isolde Schäfer arbeitet die Stadt Stühlingen in Haushaltsfragen eng mit der Kommunalen Aufsichtsbehörde des Landratsamtes zusammen. Was muss man sich darunter vorstellen?

Nach der Haushaltsberatung und nachdem alle Zahlen aufgenommen wurden, erhielt das Landratsamt von uns den vorgesehenen Plan als PDF nebst wichtigen Eckdaten, um vor dem Haushaltsbeschluss abzuklären, ob das Kommunalamt unseren Haushalt mittragen und genehmigen kann.

Zur Person

Kristin Schippmann (27) hat neben dem Abschluss als Bachelor of Arts in Öffentlicher Wirtschaft an der Dualen Hochschule Mannheim einen Abschluss als Master of Business Administration – Betriebswirtschaft für New Public Management – an der Fachhochschule Dortmund. Zum 1. April 2015 übernahm die 27-Jährige ihre erste Stelle als Rechnungsamtsleiterin bei der Stadt Stühlingen. Sie ist die Lebensgefährtin des neu gewählten Klettgauer Bürgermeisters Ozan Topcuogullari und hat eine Schwäche für anspruchsvolle Puzzles.