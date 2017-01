Stühlingen Rabe macht Innenstadt von Stühlingen unsicher

Der Vogel ist sehr zutraulich, lässt sich aber nicht fangen. Gelbe Säcke, die vor Geschäften stehen, werden von ihm aufgepickt. Selbst Weihnachtsdekoration hat er schon zerstört

Ein Rabe hält seit etwa drei Wochen die Anrainer des Stühlinger Kirchplatzes auf Trab.

Der Vogel ist zwar zutraulich, lässt sich aber, schlau wie Raben nun mal sind, nicht fangen. Der Rabe, nennen wir ihn mal Jakob, war ursprünglich wohl in der Region Lauchrigen beheimatet. Eine Frau aus Lauchringen entdeckte den Vogel bei einem Spaziergang an einem Feldweg. Sie glaubte erst, das Tier seit tot und wollte es auf die Seite schubsen. Dabei bemerkte sie dann, dass der Vogel sehr wohl noch lebte. Als Tierfreundin nahm sie das verletzte Tier, das am Schnabel blutete mit nachhause. In einem Karton auf dem Balkon richtete sie ihm ein neues Zuhause ein und versorgte ihn mit Futter.

Vor etwa drei Wochen fuhr die Frau mit einem Pickup- Fahrzeug nach Stühlingen. Unbemerkt nahm der Rabe unter dem Segeltuchverdeck Platz. Und als die Frau in Stühlingen das Verdeck öffnete, schwupps war Jakob weg. Alle Bemühungen das Tier wieder einzufangen und heranzulocken waren vergeblich. Die Frau vermutet, dass der Vogel von der langen, holprigen Autofahrt so geschockt war, dass er nicht mehr in ein Fahrzeug zu bekommen ist. Die Frau, die namentlich unerwähnt bleiben möchte, hinterließ ihre Telefonnummer, für den Fall dass die Stühlinger als Vogelfänger mehr Erfolg hatten. Bisher erwies sich jeder Versuch als vergebliche Liebesmüh. Jakob ist zwar sehr zutraulich, lässt sich aber nicht fangen. Pünktlich jeden Morgen so zwischen acht und neun Uhr fängt Jakob an sein Unwesen zu treiben.

Man könnte meinen, er weiß, wann die Geschäfte öffnen. Kommen Kunden, schlüpft er flugs in die Geschäfte rein und pickt dort alles kaputt, was ihm so vor den Schnabel kommt. Besonders gerne besucht er die Geschäfte Haushaltswaren Würth und Schreibwaren Hamburger. Gestern früh machte er sich über Gelbe Säcke her, die zur Abholung vor dem Geschäft Hamburger bereit standen. Am Geschäft Würth pickte er mit seinem Schnabel alle Kugeln kaputt, die eine Weihnachtsdekoration schmückten und auch eine Lichtanlage setzte er mit seinem offensichtlich starken Schnabel außer Betrieb. Nun herrscht große Ratlosigkeit. Einerseits finden die Geschädigten das Tier interessant, aber verständlicherweise wäre man den Plagegeist gerne wieder los. Jakob scheint sich in Stühlingen sehr wohl zu fühlen. Was tun? Vielleicht liest diesen Bericht ein Mensch, der etwas vom Handwerk Vogelfang versteht. Aber was dann? Der Vogel gehört schließlich keinem.

Rabenvögel gibt es übrigens in 42 Arten und sie spielen in vielen Mythologien und Märchen eine Rolle. Jedenfalls zählen sie zu den schlauesten Vogelarten.