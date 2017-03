Stühlingen Prozess um getöteten Stühlinger Waffenhändler: Staatsanwaltschaft fordert lange Haftstrafe

Nachdem der 48-jährige Angeklagte im Prozess um den getöteten Stühlinger Waffenhändler am vergangenen Prozesstag ein Geständnis abgelegt hatte, wurden nun die Plädoyers vorgetragen. Vom Tatvorwurf des Mordes rückt das Gericht offenbar ab.

Im Prozess um die Tötung des Waffenhändlers aus Stühlingen ist vor der Urteilsverkündung vor dem Schwurgericht in Waldshut eine hohe Haftstrafe beantragt worden. Am Dienstag gingen sowohl Oberstaatsanwalt Christian Lorenz wie auch Verteidiger Thilo Bohr von einer Verurteilung wegen Totschlags aus, nicht mehr von Mord. Offen blieb im Prozess indes, warum der Angeklagte seinen alten Bekannten getötet hat.Der Ankläger forderte für den 48 Jahre alten Waffenliebhaber 13 Jahre Gefängnis, der Anwalt des Schwarzwälders hält eine Strafe von unter zehn Jahren für angemessen. Der Angeklagte hatte am elften Verhandlungstag gestanden und die Verantwortung für die Schüsse auf den 88 Jahre alten Waffenhändler in der alten Schraubenfabrik und den anschließenden Brand übernommen. Zum Beweggrund und den Umständen hatte sich der Angeklagte nicht geäußert.Nach der Beweisaufnahme gingen nun beide Seiten davon aus, dass der Angeklagte am 15. Februar 2016 von seinem Wohnort bei Rottweil nach Stühlingen gefahren war und etwa um 19 Uhr den befreundeten Waffenhändler mit zwei Schüssen getötet, danach Leiche und Tatort mittels Benzin in Brand gesetzt hatte. Der Oberstaatsanwalt bedauerte, dass der Angeklagte nicht mehr Licht ins Dunkel gebracht hatte, was eigentlich seine moralische Pflicht und Schuldigkeit gewesen wäre.Lorenz sprach vom „Grauen“ der Tat, sah „fast schon eine Hinrichtung“.Mord oder Totschlag – der Prozess habe nicht klar ergeben, dass der Angeklagte mit der Tat die Wegnahme von Schusswaffen habe verdecken wollen. Und weil das Motiv nicht klar sei, sei auch Mord nicht nachzuweisen. Lorenz nannte das Vorgehen „kaltblütig“ und beantragte 13 Jahre Haft. Eine Freiheitsstrafe unter zehn Jahren muss nach Meinung von Verteidiger Thilo Bohr genügen. Die Art der Tötung weiche nicht vom Durchschnittsfall ab. Das Gericht müsse angesichts der offenen Details von der für den Angeklagten günstigsten Möglichkeit ausgehen. Der Angeklagte sei nicht vorbestraft und zum Zeitpunkt der Tat nach zwei Scheidungen in einer „tiefgreifenden Lebenskrise“ gewesen. Im Hinblick auf die Berufschancen und das Alter seiner drei Kinder bedeute eine lange Haftstrafe die Gefahr einer Entsozialisierung für den 48-Jährigen. Auch der psychiatrische Sachverständige Ralph-Michael Schulte habe der Angeklagte eine gute Sozialprognose gegeben, sagte der Strafverteidiger.Der Angeklagte erklärte in seinem Schlusswort, die Tat tue ihm unendlich leid. Er wisse, was er seinen Angehörigen angetan habe und wolle sich in die Therapie von Gerichtspsychiater Schulte begeben. Für Totschlag sieht das Gesetz Freiheitsstrafen ab fünf Jahren vor, in besonders schweren Fällen auch Lebenslang. In Deutschland bedeutet letzteres 15 Jahre Haft.