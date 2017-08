Stühlingen Polizei sucht Zeugen für Unfall auf B314 am Sonntag, 6. August

Auf der Bundesstraße zwischen Stühlingen und Eberfingen kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto beschädigt wurde. Der Unfallverursacher ist laut Polizei geflüchtet.

Auf der B 314 zwischen Stühlingen und Eberfingen kam es am vergangenen Sonntag gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter flüchtete. Die Polizei schildert den Unfallhergang so: Zu dem Unfall kam es, als eine 35 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße in Höhe der Kreuzung zur K 6507 (Richtung Schweizer Grenze) und Zollstraße (Richtung Eberfingen) einen Lastwagen überholte. Als sie sich auf der linken Spur befand, bog aus Richtung der Kreisstraße ein Auto auf die B314 ein, ohne ihre Vorfahrt zu beachten. Beide Fahrzeuge streiften sich, wobei am Wagen der Frau, einem Seat Ibiza, Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Nachdem sie anhielt, konnte sie sehen, wie das andere Auto in Richtung Blumberg weiterfuhr. Sie konnte diesem noch kurz folgen und der Polizei ein Kennzeichen angeben. Jedoch kann zwischenzeitlich das dazugehörige Auto definitiv als beteiligtes Fahrzeug ausgeschlossen werden. Laut Polizei fuhr der Unfallverursacher möglicherweise einen braunen Wagen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/8316-531, bittet um Zeugenhinweise.