vor 5 Stunden e.bernauer Stühlingen Pfarrer Karl-Michael Klotz: "Entscheidung aus dem Herzen heraus"

Karl-Michael Klotz ist neuer Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen. Er ist Nachfolger von Pfarrer Olaf Winter, der seit März neue Aufgaben in Schliengen übernommen hat. Im Gespräch nennt der 62-jährige Seelsorger die Schwerpunkte seiner Arbeit und was ihn an den neuen Wirkungsort lockte.