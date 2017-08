Stühlingen/Eggingen Pfarrer André Ndongo sammelt Geld für den Ausbau einer Landwirtschaftsschule in Kamerun

Pfarrer André Ndongo ist derzeit wieder in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen als Urlaubsvertretung. Der afrikanische Seelsorger sammelt mit Kollekten Geld für den Ausbau einer Landwirtschaftsschule in seinem Heimatland Kamerun.

Pater André Ndongo ist seit 2004 ein Wanderer zwischen zwei Kontinenten. Zuhause im westafrikanischen Kamerun, pendelt er seit 2014 zwischen dem afrikanischen und dem europäischen Kontinent. Seine Aufenthalte in Europa sind eine Mischung aus Arbeit und Urlaub. Zurzeit macht er in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Urlaubsvertretung. Er spricht perfekt deutsch und die Unterhaltung mit ihm macht Freude. Natürlich liegen zwischen seiner Heimat und Deutschland nicht nur geografische Welten.

Kamerun wurde einst von den Deutschen, später von Franzosen und Engländern kolonialisiert. Diese haben Spuren hinterlassen. Pater André Ndongo lebt im einst französisch besetzten Teil seines Heimatlandes. Heute hat Kamerun eine verhältnismäßig stabile Regierung. Obwohl das Land fruchtbar und reich an Bodenschätzen ist, profitiert die Bevölkerung allenfalls rudimentär. Viel Geld fließt auf europäische Banken. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft.

Fehlende Bildung ist eines der großen Probleme des afrikanischen Landes. Diese geht einher mit extrem hoher Arbeitslosigkeit, verbunden mit Alkoholismus und einer großen Verbreitung der Krankheit Aids. Diesen Missständen möchte Pater Ndongo, soweit es in seinen Kräften steht, gegensteuern. Er befasst sich mit dem Bau einer Landwirtschaftsschule, deren Lehrplan von der Vermittlung von Ackerbauwissen geprägt ist. Die Aspiranten lernen beispielsweise den sachgerechten Anbau von Kakao und können sich dann eine eigene Existenz aufbauen. Nahezu jede Familie besitzt entsprechende Flächen. Dies ist also nicht das Problem.

Ein großes Problem jedoch sind die Mitglieder der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram, die mit Vehemenz versucht, vom Norden her in das Land einzudringen und in der Bevölkerung gefürchtet ist. Dem stehen viele religiöse Ausrichtungen gegenüber, die sich im Land niedergelassen haben. Die Pfarrei von Pater Ndongo umfasst etwa 2000 Menschen. Seine Pfarrei liegt im Landesinneren, mitten in Urwäldern, die nicht leicht zu erreichen sind.

Pfarrherr Fabian Schneider wird seinem afrikanischen Kollegen die Kollekte aller elf Abschiedsgottesdienste für den Ausbau seiner Berufsschule zur Verfügung stellen. In zwei Etappen sollen zwei Gebäude errichtet werden, die zusammen 60 000 Euro kosten. Das Projekt nennt sich Centre de formation professionelle agro-pastoral d'Akak-Bitetélé. Es soll Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Zehn Hektar Land stehen bereits zur Verfügung. Jungen ab zwölf Jahren, die keine weiterführenden Schulen besuchen können, sollen dort zu Junglandwirten ausgebildet werden.

Zur Person

Pater André Ndongo(43) hat sieben Jahre in Rom Theologie studiert. Möglich machte dies ein Stipendium. Er ist also mit der europäischen Kultur vertraut. Pater André Ndongos diesjähriger Deutschlandaufenthalt dauert vom 15. Juli bis 7. September. Er hat schon in fast allen Pfarreien der Seelsorgeeinheit Gottesdienste gehalten. Er wurde freundlich aufgenommen und fühlt sich wohl in der Region. Auch in Tiengen war er schon im Einsatz.