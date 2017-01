Grimmelshofen/Stuttgart Ortsumfahrung Grimmelshofen: Rita Schwarzelühr-Sutter macht Druck beim Verkehrsminister

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter hat von Verkehrsminister Winfried Hermann eine genehmigungsfähige Planung für die Ortsumfahrung Grimmelshofen gefordert.

Grimmelshofen – Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter hat sich an Verkehrsminister Winfried Hermann gewandt. Die Politikerin fordert vom Minister eine genehmigungsfähige, aktualisierte Planung der Ortsumfahrung Grimmelshofen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die stiefmütterliche Behandlung unserer Region durch die Landesregierung bei Infrastrukturprojekten muss ein Ende haben", so die Abgeordnete. Wie schon in früheren Bundesverkehrswegeplänen ist die Ortsumfahrung Grimmelshofen erneut im vordringlichen Bedarf eingestuft mit der Bezeichnung "Vorentwurf genehmigt".

Das Land, beziehungsweise das Regierungspräsidium müssten ihre Hausaufgabe machen und endlich eine genehmigungsfähige Planung vorlegen, die zügig planfestgestellt wird, so die Abgeordnete und in Reaktion auf ein Antwortschreiben des Landesverkehrsministers. Schwarzelühr-Sutter hatte sich bezüglich der Ortsumfahrung Grimmelshofen an Hermann gewandt und ihn gebeten mitzuteilen, wie das Land weiter vorgehen wird.

Minister Hermann hat in seiner Antwort die Erstellung einer Konzeption für die Umsetzung des Bedarfsplans des Fernstraßenausbaugesetztes durch das Land angekündigt.

Bei der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans werde entschieden „mit welchen Planungen unter Berücksichtigung, der bei den Regierungspräsidien vorhandenen personellen Kapazitäten und der haushalterischen Randbedingungen, in den nächsten Jahren neu begonnen werden kann, beziehungsweise welche ruhenden Planungen wieder aufgenommen werden können“. Zu dieser Gruppe Planungen zähle die B 314, Ortsumfahrung Grimmelshofen. Die Ergebnisse der Umsetzungskonzeption würden im Laufe des Jahres vorliegen. Das weitere Vorgehen werde er in den nächsten Wochen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen, so der Minister.

„Ich bin sehr gespannt, welchen zeitlichen Rahmen das Land nun bei der Ortsumfahrung Grimmelshofen wie auch bei der A 81 vorstellen wird und welche Priorität das Land den Projekten am Hochrhein einräumen wird“, sagt Rita Schwarzelühr-Sutter.

Die Ortsumfahrung Grimmelshofen ist der letzte Lückenschluss von der B 34 über die B 314 an die A 81 und damit von besonderer verkehrspolitischer Bedeutung. Hinzu kommt das große Entlastungspotenzial für die vor allem vom Schwerverkehr geplagte Ortschaft mit ihrer engen Ortsdurchfahrt. „Seit 50 Jahren wird an der Ortsumfahrung gebastelt. Wir brauchen jetzt eine Lösung, die das Nadelöhr entschärft und die Bürger entlastet.“