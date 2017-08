Stühlingen Ortschaftsrat Lausheim setzt vier Punkte auf Prioritätenliste

Viel zu tun im Stühlinger Ortsteil Lausheim: Bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung wurden vier anzugehende Punkte thematisiert. Die Erneuerung des Schul- und des Feuerwehrgerätehaus stehen dabei ganz oben auf der Liste.

Vier gravierende Punkte setzten die Lausheimer Ortschaftsräte auf ihre Prioritätenliste für die kommenden Jahre. Wie bereits seit 1999, führt die Sanierung des ehemaligen Schulhauses diese Liste an, wobei schon die Mittel für Planung und Kostenberechnung einen Punkt darstellen. Der größte Wunsch ist natürlich dann die folgende Sanierung des Schulhauses. Weiter steht seit vielen Jahren die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses auf der Liste.

Hierzu gab es von Seiten der Ortschaftsräte eine intensive Diskussion, denn Ortsvorsteher Bernhard Engel wies dabei auf das große bestehende Problem hin, das sich besonders im vergangenen Winter gezeigt hatte. Die Atemschutzgeräte der momentan 15 aktiven Atemschutzträger waren durch die Kälte – das Feuerwehrgerätehaus ist nicht beheizt und die Geräte benötigen, um einsatzfähig zu sein einen Wärmegrad von mindestens sechs Grad – nicht einsatzfähig. Der Vorschlag eines Ortschaftsrates, die Feuerwehrkameraden sollten die Atemschutzgeräte im Winter mit nach Hause nehmen und eventuell auf der "Chuscht" warmhalten, wurde ausgiebig diskutiert. Ortsvorsteher Engel wies allerdings darauf hin, dass dies nicht erlaubt sei.

Der Zustimmung, diesen Punkt auf die Liste zu nehmen, folgte eine Debatte über die finanzielle Situation des Haushaltes. Ortschaftsrat Hans Jürgen Büche warf bei diesem Thema ein: "Wir sollten es nicht übertreiben, wir bekommen sowieso nichts." Bezogen auf die möglichen vier Punkte der Prioritätenliste bemerkte Ortsvorsteher Bernhard Engel: "Wenn wir zwei bekommen ist es gut, wenn wir sogar drei bekommen, dann sind wir glücklich".

Als weiteren Punkt schlug Engel vor, ein dringend benötigtes Baugebiet auf die Liste zu setzen, was ebenfalls die Zustimmung der Ortschaftsräte fand. Ortschaftsrat Büche regte an, auch Wegereparatur mit Asphalt ins Auge zu fassen, doch Engel äußerte die Hoffnung, dass in den nächsten Jahren vielleicht eine Flurbereinigung kommen werde, in deren Durchführung wieder entsprechende Wege saniert würden.